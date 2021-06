Android 12 Beta 2 est désormais déployé sur les appareils Pixel et apporte de nouvelles fonctionnalités de confidentialité

Google a publié sa première version bêta publique d’Android 12 le mois dernier, et la deuxième version est maintenant en route pour les utilisateurs Pixel participants. Cette mise à jour apporte certaines des fonctionnalités de confidentialité qui ont été annoncées pour la version finale lors de la présentation des E/S.

J’ai installé la dernière version sur le Google Pixel 5 et je peux vous dire que l’interface utilisateur est visuellement meilleure. Il y a plus de contraste dans toute l’interface. L’énorme curseur de volume de la première version a été mis à jour pour paraître moins ridicule. Nous prévoyons que Google continuera à peaufiner l’interface tout au long de la période bêta d’Android 12.













Bêta 1 vs Bêta 2 : curseur de volume • Nuance de notification

Voici les changements de confidentialité inclus dans la version d’Android 12 Beta de ce mois-ci.

Le tableau de bord de confidentialité est un écran de présentation contenu dans Paramètres > Confidentialité. Il vous montre quelles informations ont été consultées et quelles applications y ont accédé en dernier. Il vous montrera une chronologie de chaque fois qu’une application a demandé un emplacement, par exemple. C’est également là que les applications peuvent expliquer pourquoi elles ont besoin de certaines autorisations.

Des bascules de microphone dédiées vous permettent de désactiver l’accès du logiciel aux microphones ou aux caméras. Vous pourrez également le faire à l’aide de Quick Toggles. De plus, vous verrez des indicateurs dans la barre d’état pendant qu’une application capture activement de l’audio ou de la vidéo.









Commutateurs et indicateurs de microphone et de vidéo

Une notification apparaîtra désormais chaque fois qu’une application copie ou colle des informations (vers/depuis) ​​votre presse-papiers. Certaines applications pré-collent vos informations copiées pour anticiper la saisie des informations dans une recherche, mais une fois cette fonctionnalité mise en ligne, elle exposera les applications qui extraient inutilement les données du presse-papiers. Google Chrome, par exemple, récupère votre dernier élément copié dès que vous ouvrez une zone de recherche Google dans l’espoir que vous recherchez les informations.







Notifications contextuelles du presse-papiers

Un nouveau panneau Internet remplace les commandes Wi-Fi traditionnelles. Une simple pression sur la bascule rapide « Internet » (qui n’affiche plus le nom du réseau Wi-Fi actuellement connecté) affichera une liste des connexions Wi-Fi disponibles et à proximité, y compris les bascules pour les connexions de données mobiles. Un appui long ouvrira le nouvel écran de réglage « Internet » qui combine la page Réseaux mobiles avec le Wi-Fi.









Nouvel écran « Internet » dans les paramètres

De plus, si vous rencontrez une connexion Wi-Fi lente et que vous préférez utiliser des données, appuyez sur la connexion de données pour déconnecter l’appareil du Wi-Fi et désactiver temporairement la connexion automatique.





Nouvelle fenêtre pop-up « Internet »

Android 12 Beta 2 est maintenant déployé sur Google Pixel 3, 3 XL, 3a, 3a XL, 4, 4 XL, 4a, 4a 5G et 5. Les autres OEM participant à Android 12 Beta incluent OnePlus, Asus, iQoo, Oppo , Realme, TCL, Tecno, Xiaomi et ZTE.

