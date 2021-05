Android 12 atteint la phase bêta, introduisant une énorme refonte

À la suite de plusieurs aperçus des développeurs publiés au cours des derniers mois, Android 12 est maintenant au stade de la version bêta. En fait, la première version bêta sera disponible aujourd’hui sur Pixels, ainsi que sur les appareils de quelques autres fabricants.

Android 12 introduit la plus grande refonte de l’histoire, basée sur «une nouvelle façon de penser le design», appelée Material You. Tout est question de personnalisation, et la fonctionnalité principale consiste en des thèmes créés dynamiquement en fonction de votre fond d’écran.

Il vous suffit de choisir un papier peint et le système détermine automatiquement quelles couleurs sont dominantes, lesquelles sont complémentaires et lesquelles « ont juste fière allure ». Il applique ensuite ces couleurs sur l’ensemble du système d’exploitation – la nuance de notification, l’écran de verrouillage, les commandes de volume, les nouveaux widgets, etc.

Tout au long du système d’exploitation, vous verrez également beaucoup de mouvements et d’animations fluides, pour donner une impression de fluidité et de dynamisme à vos interactions avec le système. Les choses sont également plus efficaces, avec des améliorations sous le capot qui se traduisent par une réduction de 22% du temps processeur nécessaire pour les services système de base et une réduction de 15% de l’utilisation des gros cœurs par le serveur système.

La nuance de notification, les paramètres rapides et le bouton d’alimentation ont également été «repensés». La nuance de notification est « plus intuitive et ludique », avec une vue « nette » des notifications de votre application. Les paramètres rapides sont maintenant moins nombreux, au moins au premier glissement vers le bas – vous n’en obtenez que quatre, et ce ne sont plus seulement des icônes, ils ont également du texte à côté d’eux pour une raison de gaspillage d’espace.

Google Pay et Home Controls sont désormais intégrés dans les paramètres rapides. Oh, et vous pouvez appuyer longuement sur le bouton d’alimentation pour appeler Google Assistant, comme vous le faisiez auparavant sur certains skins personnalisés. C’est pour ceux qui pensaient qu’il n’y avait déjà pas assez de moyens d’invoquer l’Assistant Google – comme lui parler ou glisser en diagonale depuis les coins inférieurs de l’écran.

Dans Paramètres, vous trouverez un nouveau tableau de bord de confidentialité qui vous donne une vue unique de vos paramètres d’autorisations, ainsi que des données auxquelles les applications accèdent et à quelle fréquence. Vous pouvez facilement révoquer les autorisations directement depuis le tableau de bord.

En continuant avec le thème de la confidentialité, il y a un nouvel indicateur en haut à droite de la barre d’état qui vous permet de savoir quand vos applications accèdent à votre micro ou à votre caméra. De plus, vous pouvez supprimer rapidement l’accès des applications à ces capteurs pour l’ensemble du système, il existe de nouvelles bascules pour cela dans les paramètres rapides.

Vous ne pouvez partager des informations de localisation approximatives qu’avec certaines applications, au lieu de votre position précise. Cela fonctionne bien avec des choses comme les applications météo, qui peuvent ne pas avoir besoin de votre emplacement exact pour faire leur travail – votre ville peut suffire.

Android Private Compute Core active des fonctionnalités telles que Live Caption, Now Playing et Smart Reply, tout le traitement audio et linguistique se déroulant sur l’appareil lui-même, isolé du réseau pour préserver votre confidentialité. Les protections de Private Compute Core sont open source et entièrement inspectables et vérifiables par la communauté de la sécurité.

De plus, Android 12 a amélioré les fonctionnalités d’accessibilité pour les personnes malvoyantes, la prise en charge du défilement des captures d’écran, des widgets de conversation qui amènent vos personnes préférées à l’écran d’accueil et des moyens pour que tous vos appareils fonctionnent mieux ensemble.