Android 12 apporte l’interface utilisateur Android la plus chaude à ce jour et son Pixel d’abord

Google vient d’annoncer son nouveau langage de conception pour Android et s’appelle Material You. C’est la grande refonte de l’interface utilisateur d’Android 12 que nous espérions et elle est maintenant officielle. Ça a l’air incroyable.

Avec Material You sur Android 12, vous obtenez une apparence plus personnalisée, où oui, votre fond d’écran mène la charge en mettant en évidence les couleurs dans toute l’interface utilisateur. Un fond d’écran bleuâtre pourrait ajouter des notes bleues aux notifications, aux zones de paramètres, aux widgets, au clavier, etc.

Google est également en train de refaire des widgets avec ce nouveau langage, améliorant considérablement les animations et les performances partout pour assurer l’expérience la plus fluide à ce jour, et a modifié les espaces système comme la zone de notification (avec des raccourcis Pay et Home). Même des choses simples comme afficher une horloge plus grande sur l’écran de verrouillage lorsque vous n’avez pas de notifications ou allumer le téléphone en fonction de l’endroit où vous le touchez en premier, ont toutes été ajoutées à Android 12.

Google publie aujourd’hui la version bêta d’Android 12 avec des parties de cette interface utilisateur alors qu’ils continuent de la développer jusqu’à l’automne et la version stable d’Android 12.

