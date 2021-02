Android 12 à venir avec le mode de jeu, le réglage rapide de la luminosité réduite et la rotation automatique repensée

Plus tôt dans la journée, nous avons appris qu’Android 12 (nom de code Snow Cone) apportera un nouveau mode à une main et nous avons déjà vu la refonte visuelle attendue dans les fuites précédentes. À présent, Développeurs XDA nous donne plus de détails sur la prochaine version du système d’exploitation Android, y compris une toute nouvelle fonction de rotation automatique, un mode de jeu intégré et une bascule de réglage rapide de la luminosité réduite.









Captures d’écran d’Android 12 précédemment divulguées

La rotation automatique remaniée s’appuiera sur la caméra frontale de votre appareil pour détecter lorsque vous passez du portrait au paysage. La mise en œuvre actuelle repose sur les données combinées des capteurs accéléromètre et gyroscope de votre téléphone et ne parvient souvent pas à évaluer correctement votre orientation.

Le service GameManager est une autre fonctionnalité d’Android 12 décrite comme un «service de gestion des fonctionnalités liées au jeu». Ce sera apparemment l’API du mode de jeu de Google pour accorder aux titres de jeu le contrôle des notifications entrantes, de la luminosité et des sons pour une expérience de jeu plus transparente. La fonction sera probablement programmable pour démarrer automatiquement lorsque vous ouvrez un jeu et pourrait également activer le mode Ne pas déranger.

Une autre fonctionnalité qui fuit est la bascule de réglage rapide de la luminosité réduite qui agira comme un moyen rapide de réduire rapidement la luminosité de votre écran d’une quantité prédéterminée. Nous nous attendons à voir plus de détails bientôt.

La première version d’Android 12 Developer Preview devrait sortir demain (17 février), nous en aurons donc beaucoup plus à couvrir bientôt.

