Xiaomi a poussé sa mise à jour bêta stable d’Android 11 pour les Mi 10 et Mi 10 Pro en Chine le mois dernier et la dernière version Android avec MIUI 12 en haut a fait son chemin vers les unités européennes.

Le nouveau micrologiciel porte le numéro de version MIUI 12.2.1.0 RJBEUXM et apporte également le correctif de sécurité d’octobre. Vous devrez effectuer un téléchargement de 2,9 Go pour installer la nouvelle mise à jour. Pour l’instant, seuls les utilisateurs sélectionnés reçoivent le nouveau micrologiciel, alors attendez-vous à un déploiement plus large de quelques jours ou semaines.







Journal des modifications de la mise à jour bêta stable d’Android 11

Ceux qui souhaitent le tester devront se diriger vers l’application de mise à jour et rechercher une nouvelle mise à jour du système. Comme d’habitude, vous devez faire attention à ces mises à jour et sauvegarder vos données à l’avance.

Via