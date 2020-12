Normalement, Samsung commence le déploiement de ses principales mises à jour avec des unités déverrouillées dans un seul pays comme une sorte de test d’imprégnation, mais la société est allée dans une direction différente avec le service d’Android 11 du Galaxy S20. Verizon aux États-Unis est le premier à obtenir la version stable de One UI 3.0 basée sur Android 11.

Dans tous les cas, cela indique clairement que la dernière mise à jour logicielle de la gamme Galaxy S20 est imminente et, espérons-le, un déploiement mondial est prévu dans les jours suivants. La famille Galaxy S20 a été la première à entrer dans le programme bêta One UI 3.0, il est donc naturel qu’elle soit la première à obtenir la dernière chose.

Outre les changements visuels introduits dans One UI 3.0, le nouveau logiciel apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités telles que le double tapotement pour éteindre (enfin!) L’écran et de nouveaux filtres de caméra. Bien sûr, il y a beaucoup plus à faire, mais avec un changelog complet non fourni, nous devrons attendre un peu plus longtemps pour trouver tous les détails.

