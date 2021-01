En règle générale, chaque fois que nous parlons de nouvelles mises à jour logicielles, en particulier les plus importantes, nous vous conseillons de les installer le plus tôt possible, afin d’obtenir toutes les nouvelles fonctionnalités et correctifs de sécurité. Parfois, cependant, les déploiements sont bâclés et les mises à jour font de mauvaises choses aux téléphones. C’est exactement ce qui semble arriver au Xiaomi Mi A3.

La mise à jour d’Android 11 a commencé à être déployée pour cet appareil Android One, mais de nombreux rapports d’utilisateurs ont été publiés disant que la mise à jour rend fondamentalement leurs combinés complètement inutiles après l’installation – c’est ce qu’on appelle aussi la brique.

Donc, cette fois-ci, si vous avez un Mi A3 et que vous recevez la notification de mise à jour, nous dirions que vous devriez probablement attendre l’installation. Vous pouvez avoir de la chance ou votre nouvel an peut être gâché. Pas un choix amusant, ça.

Espérons que Xiaomi aura rapidement vent de la situation et procède à la mise à jour incriminée, corrige tout problème qui en a fait la brique A3, puis la libère à nouveau. Bien que compte tenu des antécédents épouvantables de la société en matière de mises à jour pour les appareils Android One, nous ne retiendrions pas notre souffle en pensant que cela se produirait de sitôt.

