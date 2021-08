Android 11 arrive sur Nokia 5.3

HMD installe enfin Android 11 sur son smartphone Nokia 5.3 près d’un an après l’annonce du téléphone et seulement environ un mois avant la sortie d’Android 12.

La première vague de pays à recevoir la mise à jour comprend Cambodge, Hong Kong, Inde, Indonésie, Laos, Macao, Malaisie, Myanmar, Népal, Sri Lanka, Suisse, Taïwan et Vietnam. HMD déploiera immédiatement la mise à jour à 30% des marchés approuvés, puis à 50% d’ici le 5 août et la liste complète d’ici le 6 août. D’autres régions seront ajoutées dans les semaines à venir.

La mise à jour pèse 1,67 Go et apporte le correctif de sécurité de juin. Vous obtenez les goodies Android 11 standard, notamment des bulles de discussion, des autorisations uniques, des contrôles multimédias dans la nuance de notification et des bascules de confidentialité mises à jour.

La source