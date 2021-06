Andriy Yarmolenko marque et aide alors que l’Ukraine remporte une victoire nerveuse sur la Macédoine du Nord

Andriy Yarmolenko a marqué un but et a préparé Roman Yaremchuk pour un autre comme L’Ukraine bat la Macédoine du Nord 2-1 pour renforcer leurs espoirs des 16 derniers à l’Euro 2020 jeudi. L’attaquant de West Ham a attrapé le premier match à la 29e minute à Bucarest, puis a lancé Yaremchuk avec une brillante passe pour la première fois pour doubler l’avance cinq minutes plus tard. Ezgjan Alioski a ramené un but pour la Macédoine du Nord juste avant l’heure de jeu alors qu’il transformait le rebond de son penalty manqué, tandis que le milieu de terrain ukrainien Ruslan Malinovskyi a également vu un tir au but tardif sauvé.

L’équipe d’Andriy Shevchenko est désormais à égalité de trois points avec l’Autriche et les Pays-Bas dans le groupe C après que l’Ukraine a mis fin à une série de six défaites dans la compétition.

Les nouveaux venus dans les tournois majeurs de Macédoine du Nord ont perdu leurs deux premiers matchs et seront éliminés si les Néerlandais évitent la défaite contre l’Autriche à Amsterdam, où la victoire de chaque équipe garantira une place en phase à élimination directe.

La défaite 3-2 de l’Ukraine contre les Pays-Bas le week-end dernier leur a permis d’égaler la plus longue série de défaites de l’histoire du tournoi, un record partagé avec la Yougoslavie, mais ils ont ravivé leur candidature des 16 derniers avec une victoire méritée sur les Macédoniens.

Yarmolenko s’est rapproché de la meilleure marque de l’histoire de Shevchenko avec 48 buts en Ukraine, marquant pour le troisième match consécutif alors qu’il s’inscrivait à bout portant après le coup intelligent d’Oleksandr Karavaev dans un corner.

Yaremchuk s’était rendu coupable d’avoir gâché une excellente occasion en début de match lors d’un but net, mais l’attaquant de Gand ne s’est pas trompé lorsque la brillante passe de Yarmolenko l’a mis en évidence, serrant le ballon entre Stole Dimitrievski et son premier poteau.

Le gardien de but de Macédoine du Nord a superbement réagi pour retenir un tir dévié de Karavaev, quelques instants après que le capitaine vétéran Goran Pandev ait vu un effort refusé pour hors-jeu à l’autre extrémité.

Dimitrievski a récupéré le coup franc de Malinovskyi au début de la seconde mi-temps, gardant les Macédoniens dans le match après que Georgiy Bushchan se soit bien détourné d’Arijan Ajemi.

La Macédoine du Nord, qui a choqué l’Allemagne lors des qualifications pour la Coupe du monde en mars, est revenue dans le match quelques secondes après que le magnifique arrêt de Bushchan a fait basculer un effort de curling d’Aleksandar Trajkovski sur la barre transversale.

Karavaev a commis une faute sur Pandev alors que les deux hommes poursuivaient le rebond, et bien que Bushchan ait repoussé le tir au but d’Alioski, le joueur de Leeds a claqué dans le suivi pour donner aux Macédoniens un regain d’optimisme.

Bushchan a paré un autre entraînement à longue distance de Trajkovski alors que l’Ukraine tenait bon malgré le fait qu’elle ait perdu deux belles occasions dans les phases finales.

Le remplaçant Viktor Tsygankov a poussé loin après un mouvement fluide, et le penalty de Malinovskyi a été refusé par Dimitrievski après qu’un examen VAR ait détecté un handball de Daniel Avramovski.

