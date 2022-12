Andriy Shevchenko: L’ancien attaquant ukrainien sur Lionel Messi, Harry Kane et la guerre dans son pays natal | Nouvelles du football

Andriy Shevchenko dit que Lionel Messi est le meilleur joueur de tous les temps et que ce serait une finale appropriée à sa carrière s’il devait remporter la Coupe du monde dimanche.

Dans une interview exclusive avec Sports du ciell’ancien vainqueur du Ballon d’Or a également soutenu Harry Kane pour rebondir rapidement après son penalty manqué lors de la défaite de l’Angleterre en quart de finale contre la France, affirmant – comme Kane – qu’il sait ce que c’est que de porter le poids d’une nation sur ses épaules.

Shevchenko est récemment revenu d’Ukraine, où il a fait pression pour un plus grand soutien humanitaire aux personnes souffrant dans son pays natal. Il dit qu’il est préoccupé par le fait que la guerre avec la Russie glisse vers le bas de l’agenda des nouvelles à l’ouest.

Shevchenko est maintenant à Doha en tant qu’invité de la FIFA et sera au stade Lusail dimanche après-midi pour la finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et la France. Il dit que cela compléterait le “conte de fées” si c’était Messi soulevant le trophée à la fin.

Lionel Messi a joué un rôle clé dans la victoire 3-0 de l’Argentine en demi-finale contre la Croatie





“Messi est le symbole de l’Argentine”, a déclaré Shevchenko. “Une légende – l’une des meilleures de tous les temps. Vous l’avez mis avec [Diego] Maradona et Pelé. Un joueur comme lui mérite de gagner la Coupe du monde.

“Ce sera une belle histoire – pas seulement ce qu’il a fait dans sa carrière, mais comment il joue en ce moment. C’est un leader absolu, jouant de grands matchs, marquant de bons buts, faisant des passes pour ses partenaires. C’est un véritable chef et capitaine.

Gary Neville estime que la finale de la Coupe du monde ne devrait pas définir le cas de Lionel Messi comme le plus grand de tous les temps et dit que c'est une question de goût – c'est pourquoi il préfère Cristiano Ronaldo



“Mais de l’autre côté, il y a une équipe de France très forte et équilibrée. [Kylian] Mbappe est un joueur très fort.

“Messi, son temps commence à descendre, mais Mbappe est une nouvelle star. Kylian a déjà remporté la Coupe du monde. Ça va être un match très excitant et intéressant.”

Kylian Mbappe devrait disputer sa deuxième finale de Coupe du monde avec la France dimanche





Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Messi était le meilleur de tous les temps, l’ancien attaquant de l’AC Milan et de Chelsea a répondu : “Pour moi, oui. C’est un moment différent, Pelé et Maradona, mais Messi est tout cela.”

Quant au capitaine anglais, Shevchenko est convaincu que Kane se remettra de sa déception contre la France car il a une telle détermination mentale.

Harry Kane a marqué sur place mais a ensuite raté un deuxième penalty tardif alors que l’Angleterre s’inclinait 2-1 contre la France





C’est un trait que l’ancien capitaine ukrainien a dû apprendre lui-même, lorsque son pays comptait sur lui comme talisman de l’équipe nationale, pour laquelle il a remporté 111 sélections.

“Pour moi, il est l’un des attaquants les plus forts de l’histoire de l’Angleterre”, a déclaré Shevchenko à propos de Kane. “Il va revenir fort.

“C’est une grande responsabilité. Je pense tout d’abord qu’il a joué une grande Coupe du monde. Il est sorti comme un leader, a marqué ce premier penalty, a pris cette responsabilité.

Shevchenko – alors entraîneur de l’Ukraine – embrasse Gareth Southgate après la victoire de l’Angleterre sur son équipe à l’Euro 2020





“Il a raté le deuxième mais cela fait partie du jeu. Il a beaucoup pris sur lui.

“Joueur incroyable – tous ses chiffres et ses performances. Je vais lui apporter tout mon soutien car j’ai été dans cette situation et je sais ce que cela signifie.”

Shevchenko est convaincu que les supporters anglais devraient être fiers des performances de leur équipe au Qatar et pense que l’équipe masculine ne tardera pas à remporter à nouveau un tournoi majeur.

Alan Smith pense que le penalty manqué de Harry Kane contre la France sera difficile à éliminer et se demande si Gareth Southgate restera en tant que manager



“Il suffit de continuer à croire”, dit-il. “Les résultats vont venir.”

Pendant son séjour à Doha, Shevchenko tient toujours des réunions avec des politiciens influents du monde entier, faisant campagne pour plus de soutien au peuple ukrainien après l’invasion russe.

Shevchenko et l’acteur Liev Schreiber près de Kyiv, où les dégâts causés par les attaques russes sont clairs





Shevchenko était à Kyiv il y a quinze jours, lorsqu’il a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, appelant les agences d’aide et les gouvernements occidentaux à obtenir davantage de générateurs électriques pour réduire le nombre de pannes d’électricité dans le pays.

Les forces russes ont ciblé les services publics civils dans de nombreuses villes ukrainiennes ces dernières semaines pour tenter de briser leur résistance. Shevchenko dit que cela ne fonctionnera pas.

“L’état d’esprit est incroyable, même dans une situation aussi difficile”, dit-il. “Les gens collaborent. Je pense qu’il y a une force en Ukraine, un esprit incassable. Nous n’avons pas le choix.

“Pour nous, le dernier choix est d’abandonner et tout sera fini pour l’Ukraine. Nous avons un objectif très clair : nous nous battons pour notre terre, pour notre avenir et c’est un peuple vraiment uni.”

Shevchenko dit qu’il a failli être touché par un énorme drone russe lui-même à Kyiv à la fin du mois dernier.

Shevchenko avec l’astronaute américain à la retraite Scott Kelly et le champion ukrainien de boxe poids lourd Oleksandr Usyk à Kyiv





“Oui, j’étais très proche d’un”, explique-t-il. “À environ 2 km de la frappe. L’un des générateurs électriques centraux (a été touché) comme nous le savons tous, les Russes tentent de frapper l’infrastructure critique. Le sentiment (de l’explosion) était très fort.”

Lorsqu’on lui a demandé à quel point c’était effrayant pour lui et ses compatriotes ukrainiens, Shevchenko a calmement répondu : “Quand je déménage dans la zone de guerre, je sais que cela pourrait arriver.

“C’est un sentiment incroyable quand on va là-bas. Les gens souffrent mais ils sont très unis. On sait ce qu’on a à faire, on sait comment survivre, on sait qu’on doit être unis ensemble.

“Lorsque l’électricité revient à certains endroits, vous appelez vos amis et les invitez à la maison, prenez une douche, partagez de la nourriture. C’est ce que font les gens, coopérez simplement pour essayer de vous entraider.

“Pendant que j’étais là-bas, il y a eu un appel Zoom entre l’ambassadeur des États-Unis et (le champion du monde de boxe Oleksandr) Usyk était là aussi, et nous avons discuté de la manière dont nous pouvons aider le peuple ukrainien dans cette situation.

“Nous commençons ce nouveau projet maintenant pour collecter des fonds pour les personnes qui ont besoin de générateurs électriques. Le plus important est l’infrastructure critique comme les hôpitaux, les hôpitaux de campagne, les opérations pour les enfants, pour les soldats, pour leur donner à tous la chance de sauver la vie des personnes.”