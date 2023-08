Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

L’Ukraine pleure la perte de trois pilotes de chasse tués dans la collision de deux avions d’entraînement dans le ciel à quelque 90 milles à l’ouest de Kiev.

Le capitaine Andriy Pilshchykov, un pilote qui portait l’indicatif militaire « Juice », a particulièrement reçu les éloges du président Volodymr Zelensky et de l’armée de l’air ukrainienne.

Le défunt pilote, qui avait 30 ans lorsque l’accident s’est produit vendredi dans la région occidentale de Jytomyr, était devenu connu non seulement pour sa défense de l’Ukraine, mais aussi pour son plaidoyer passionné en faveur des États-Unis afin qu’ils fournissent à Kiev des chasseurs F-16. jets.

Le pilote du Mig-29 s’est fait connaître pour la première fois en Ukraine en participant à des « combats aériens » avec les avions de combat de Moscou dans le ciel au-dessus de Kiev au cours des premiers mois de l’invasion russe, selon les médias ukrainiens.

Andriy Pilshchykov a été décrit comme un « méga talent » (Document EPA/40e Brigade d’aviation tactique)

Alors que les sorties aériennes russes au-dessus de Kiev devenaient moins nombreuses, Pilshchykov a continué à défendre le ciel ukrainien tout en cherchant à intercepter les missiles de croisière et les drones russes avant qu’ils n’atteignent des cibles au sol – et en mai dernier, il avait déjà accumulé 500 heures de vols de combat.

L’été dernier, il était l’un des deux pilotes ukrainiens choisis pour se rendre à Washington pour faire pression sur les membres du Congrès américain afin qu’ils fournissent à Kiev des avions de combat F-16, ce que l’administration de Joe Biden a finalement accepté de faire en mai.

« Juice » a également donné plusieurs interviews avec des médias occidentaux, s’adressant à Sky News, à la BBC, à CNN et à Washington Post pour n’en nommer que quelques-uns, alors qu’il défendait la cause de l’Ukraine pour obtenir les avions à réaction.

Dans une interview accordée à la BBC, il a déclaré à propos de ses missions : « En interceptant les missiles de croisière, votre mission est de sauver les vies sur le terrain, de sauver la ville. Si vous n’en êtes pas capable, c’est un sentiment terrible que quelqu’un va mourir. Quelqu’un va mourir dans quelques minutes et vous n’avez pas empêché cela.

« Juice » s’est entretenu avec la BBC, CNN et d’autres médias (Capture d’écran de la BBC)

Dans une autre émission avec Anderson Cooper de CNN, il a déclaré : « Nous sommes tous prêts à nous battre, juste avec nos avions à réaction, avec nos fusils, même juste sur les champs avec des fusils.

« Ainsi, notre peuple, moi y compris, nous sommes prêts à combattre les Russes, et nous sommes prêts à défendre notre pays, à défendre notre peuple de toutes les manières possibles. Mais nous avons besoin d’outils, d’outils efficaces, pour y parvenir efficacement.

Son indicatif d’appel, « Juice », lui aurait été donné par des pilotes américains lors d’un exercice d’entraînement conjoint parce qu’il ne buvait pas d’alcool, et le porte-parole de l’armée de l’air, Yuriy Ihnat, l’a salué comme « le principal moteur d’un groupe de défense promouvant de nombreuses décisions sur le F-16 », qui était « en contact permanent avec les pilotes californiens ».

Parler à Le gardienM. Ihnat a également salué « Juice », car l’un des moteurs des réformes de l’armée de l’air « tentait d’introduire les normes de l’OTAN en Ukraine… et même les traditions occidentales, comme l’incendie de pianos pour honorer un pilote tombé au combat ».

Sa mort a touché une corde sensible en Ukraine, où des images officielles publiées dimanche semblaient montrer des troupes alignées sur une piste d’atterrissage pour commémorer Pilshchykov et ses deux camarades tombés au combat, le major Viacheslav Minka et le major Serhii Prokazin, alors qu’un piano jouait une sombre plainte et était incendié. en hommage.

Le bureau du procureur général d’Ukraine a ouvert une enquête pénale pour déterminer si les règles de préparation du vol avaient été violées avant l’accident mortel de vendredi, impliquant deux avions d’entraînement L-39.

Tout en promettant que l’enquête clarifierait les circonstances de l’accident, M. Zelensky a salué « Juice » dans son discours du soir de samedi comme « l’un de ceux qui ont beaucoup aidé notre pays », ajoutant : « L’Ukraine n’oubliera jamais quiconque a défendu l’Ukraine. ciel libre. Puissent-ils toujours se souvenir d’eux.

M. Ihnat, de l’armée de l’air ukrainienne, a décrit Pilshchykov comme un « méga talent », ajoutant : « Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point il voulait piloter un F-16. Mais maintenant que les avions américains pointent à l’horizon, il ne veut plus les faire voler.»

« Juice » a été décrit comme un « méga talent » (Armée de l’air ukrainienne via la BBC (capture d’écran))

Écrivant sur Facebook, M. Ihnat a ajouté : « Andriy Pilshchykov n’était pas seulement un pilote, c’était un jeune officier doté de grandes connaissances et d’un grand talent. Il était un excellent communicateur, le moteur des réformes des avions de l’Armée de l’Air et un participant à de nombreux projets.

« J’ai souvent soutenu ses idées folles, qui donnaient des résultats incroyables. »

Nolan Peterson, chercheur principal non-résident du groupe de réflexion Atlantic Council, était parmi les commentateurs occidentaux à rendre hommage au pilote, déclarant : « Les histoires qu’il m’a racontées sur le pilotage de son MiG-29 lors de combats contre la Russie sont des épopées. C’est un héros et c’est à juste titre qu’on se souviendra de lui comme tel. »