Andries Noppert: Des plans de la police au gardien de but de la Coupe du monde des Pays-Bas, sa remarquable ascension vers le sommet expliquée | Nouvelles du football

Andries Noppert avait prévu un rendez-vous café avec son ami Harmen Kuperus mais le gardien a été contraint de le reporter. “Soudain, il a dû partir”, raconte Kuperus Sports du ciel. Il avait une bonne excuse. Il faisait partie de l’équipe des Pays-Bas pour la Coupe du monde.

La vitesse à laquelle la vie de Noppert a changé est difficile à comprendre pour tout le monde. Il y a deux semaines, il n’était pas assuré d’être titulaire. Il y a deux mois, il n’était pas garanti d’être dans l’équipe. Il y a deux ans, il n’était pas du tout assuré d’être dans le football.

C’est l’une des histoires de cette Coupe du monde. Le joueur le plus grand du tournoi a également connu l’ascension la plus spectaculaire. Un gardien de deuxième division sans travail qui envisageait une carrière dans la police est devenu le n ° 1 de son pays à 28 ans.

Noppert gagne des admirateurs à la Coupe du monde





“A cause de ce qui s’est passé, il est tellement détendu”, dit Kuperus. “En raison de son histoire, ne pas avoir même eu d’équipe à un moment donné, cela lui a fait réaliser qu’il faut profiter des bons moments. Bien sûr, il est nerveux. Mais il en profite aussi. C’est une bonne chose.”

Il y a beaucoup à apprécier. Même le seul but que Noppert a concédé est venu après un arrêt solide. Sa sélection surprise par Louis van Gaal a été justifiée. Noppert lui-même a dit que si cela devait arriver sous n’importe qui, ce serait sous Van Gaal.

C’est un rappel de la nature fortuite de cette histoire. Noppert avait besoin d’un entraîneur assez courageux pour choisir un gardien de but avec moins de 50 apparitions au cours de sa carrière professionnelle de dix ans. Il avait aussi besoin du bon ami à Kuperus. “J’ai un lien spécial avec Harmen”, a déclaré Noppert. “Il m’a donné la chance.”

Mais cette chance est venue plus tard. Beaucoup plus tard. Avant tout ça, c’était Kuperus qui était le gardien de Heerenveen. “A cette époque, il m’admirait ! Quand je suis devenu entraîneur, je l’ai vu se développer. Nous nous entraînions ensemble et analysions toujours ses matchs.”

Le couple a grandi dans la même partie du monde. Ce sont des frères Frisons. Ces gens du nord des Pays-Bas sont un peu différents. Tout récemment, Virgil van Dijk a décrit Noppert comme un “vrai frison”. Louis van Gaal le considère comme une âme sœur. C’est un indice.

Virgil van Dijk a parlé de la personnalité inhabituellement terre-à-terre de Noppert





“Les gens du nord sont directs”, dit Kuperus. “Nous disons ce que nous pensons. Nous ne pensons pas, ‘Oh, peut-être que cette personne ne peut pas gérer ça.’ Nous le disons simplement. Même lorsque j’ai parlé à Andries après le match contre l’Équateur, la première chose que je lui ai dite a été: “Hé, tu as eu de la chance, mec.”

Il y a des moments où cette approche directe a dû rendre les choses difficiles parce que le chemin ici n’a pas été simple. Noppert n’a pas fait la percée à Heerenveen la première fois et commencer avec le NAC Breda a été une introduction difficile.

Il n’a disputé que six matches de championnat au cours de ses quatre années là-bas et a depuis déclaré que les résultats étaient si mauvais qu’il n’était pas sûr pour les joueurs de marcher dans la rue. Il est allé en Italie pour jouer pour Foggia mais des difficultés financières les ont vus relégués en Serie D. Et ça a empiré.

Le marasme à Dordrecht expliqué

C’est son départ de Dordrecht qui marqua le nadir. De retour de Foggia et à la recherche d’un nouveau départ, il a trouvé une opportunité mais une blessure l’a trouvé. La malchance l’a emporté à Dordrecht, mais l’entraîneur des gardiens Arben Kasolli insiste sur le fait que son potentiel a été repéré.

“Immédiatement, après la première séance d’entraînement, j’ai dit que je le voulais comme nouveau numéro un”, raconte Kasolli Sports du ciel. “Après trois jours, il était dans les buts et nous avons gagné contre une solide équipe du NEC Nijmegen. Andries a été nommé meilleur gardien de la semaine.”

Sa deuxième et dernière apparition pour Dordrecht, sa dernière apparition senior depuis 16 mois, a eu lieu la semaine suivante contre Almere City. “Andries s’est déchiré un muscle du haut de la jambe. Il n’avait pas beaucoup joué.” Les blessures ont changé l’ambiance. La patience a diminué.

“Après un mois, Andries a recommencé à s’entraîner mais s’est de nouveau blessé au genou. Après une semaine de rééducation, il s’est à nouveau blessé, même genou et même problème. Je lui ai dit, ainsi qu’au personnel médical, qu’il devait se faire opérer et essayer d’être prêt pour la nouvelle saison.

“Après l’opération, il m’a demandé si je pouvais l’aider à se remettre en forme et je l’ai fait pendant deux séances d’entraînement, mais après cela, Andries n’a plus été autorisé à s’entraîner avec nous. Sous le nouvel entraîneur, qui était également le directeur technique, il n’était pas le bienvenu.

“Nous avons eu beaucoup de conversations en tant qu’équipe, mais ils ont toujours dit:” Non, Arben, nous ne voulons pas de lui. Pour la première fois de ma carrière, j’ai eu un entraîneur qui ne m’a pas écouté. Alors, Andries est parti à la recherche d’un autre club. J’ai pris sa défense en Italie. Il n’y avait aucun intérêt.

Le mensonge pieux mène à une opportunité inattendue

Début 2021, Kuperus était entraîneur des gardiens de but chez Go Ahead Eagles.

Il était temps d’intervenir.

“Il avait été si malchanceux avec des blessures et des trucs comme ça. Je lui avais toujours dit que si j’avais la chance de l’aider quelque part et s’il continuait à travailler dur et à se pousser, je l’aiderais. Il y a quelques années, j’avais la chance de le faire.

“Il était toujours blessé mais je savais qu’avec sa mentalité, ce ne serait pas un problème, alors j’ai un peu menti à mon entraîneur. J’ai dit qu’il était en forme alors qu’il ne l’était pas. Lui et moi avions une bonne relation, alors il a dit que si je disais qu’il était un bon gardien de but, nous pouvions l’avoir, alors nous l’avons fait.

“Je savais qu’il avait la bonne mentalité, la qualité la plus importante chez un gardien de but. Combinez cela avec sa taille et sa vitesse et c’est incroyable en fait. Mais vous avez besoin de la chance de jouer des matchs. L’entraîneur Kees van Wonderen lui a donné cette chance .”

Image:

Kees van Wonderen a emmené Noppert aux Go Ahead Eagles et maintenant à Heerenveen





Van Wonderen, alors entraîneur-chef des Go Ahead Eagles et l’homme qui a depuis ramené Noppert avec lui à Heerenveen, se souvient de cette conversation avec Kuperus.

“Il est venu me voir avec le nom”, raconte-t-il Sports du ciel. “Il a dit qu’il avait besoin de beaucoup de travail, parce qu’il sortait d’une blessure, qu’il avait besoin de rythme et qu’il fallait travailler avec lui, mais si on trouvait les bons boutons, il pourrait être un gardien intéressant pour nous.”

Ce que Van Wonderen et Kuperus ont découvert, c’est que le plus grand obstacle empêchant Noppert de franchir cette dernière étape était psychologique plutôt que physique ou technique. “Il avait l’air d’être satisfait d’être le deuxième gardien de but”, a déclaré Van Wonderen.

“Il ne frappait pas à la porte en disant:” Hé, je suis là, je veux être le premier gardien de but “. C’est un gars sympa. Il est très équilibré et normal. Mais vous voulez que les joueurs soient compétitifs les uns avec les autres et frappent à la porte et veulent être meilleurs chaque jour.

“Nous lui avons dit cela et puis vous avez vu le développement. Il a commencé à faire des pas. À partir de là, il frappait vraiment à la porte et son moment est venu. Il a eu sa chance d’être le premier gardien de but et à partir de là, il a joué et il a quelles sont ses capacités.”

Image:

Noppert mesure 6 pieds 8 pouces et est le plus grand joueur de la Coupe du monde





Kuperus est d’accord.

“Nous avons cru en lui mais nous ne pensions pas qu’il croyait en lui-même. En fait, il l’a fait. Mais il n’a pas agi comme ça. C’est difficile à expliquer mais les entraîneurs veulent voir ça. C’est le langage corporel. C’est parler. C’est tout. Il ne montrait pas qu’il ferait tout ce qu’il fallait.”

Peut-être que Noppert devait toucher le fond.

Cela s’était produit des mois plus tôt lorsque sa propre famille lui avait dit qu’il était peut-être temps de faire autre chose. “C’est à ce moment-là qu’il a décidé d’essayer encore une fois et de se donner à plus de 100%. Il a fait plus de musculation, plus de travail diététique.”

Passer à l’étape suivante pour devenir un gardien de but de haut niveau

Il y a eu d’autres améliorations depuis.

“Son plus gros problème était qu’il y a quelques années, il voulait aller chercher chaque ballon haut. Dans sa tête, il pensait que si le ballon est haut, je pars. Il était constamment occupé à faire les choses devant son but et tout à coup là était un coup et il n’était pas prêt.

“Nous l’avons ramené à être un bon gardien de but sur la ligne car avec sa portée, ce sera un sacré coup à marquer. Si le ballon arrive derrière la défense et que vous êtes sûr de pouvoir l’atteindre, alors vous partez. Économiser des tirs est le plat principal. Il est stable maintenant.”

Image:

Les tirs de Noppert face aux Pays-Bas en phase de groupes de la Coupe du monde





Son patron à Heerenveen en a profité. Il a également entendu des histoires sur la proximité de Noppert à s’éloigner du match. Il croit qu’il y a une leçon là-dedans. “Cela prouve encore plus qu’il faut continuer à se battre”, déclare Van Wonderen.

“Parfois, il arrive à un moment où votre entourage vous dit qu’il vaut peut-être mieux faire autre chose, mais cela revient à vous de dire non, je continue à faire ce que je fais. C’est ce qu’a fait Andries. Il avait la volonté de tirer le maximum de lui-même.”

Pays-Bas contre États-Unis Organiser: Huitièmes de finale



Lieu: Stade international Khalifa, Al Rayyan



Temps: 15h le samedi

A Heerenveen, le staff se rassemble au club pour regarder les matchs ensemble, pour soutenir son gardien. “Cela signifie beaucoup pour cette région, pour le club, pour tous ceux qui ont contribué au club.” Ce sentiment s’étend au-delà de Heerenveen, au-delà de la Frise.

“Quand j’ai appris qu’Andries commençait, c’était une énorme source de bonheur et de fierté”, déclare Kasolli, son ancien entraîneur à Dordrecht. “C’est dommage que les clubs découvrent maintenant ce que je les avais avertis – qu’ils pourraient gagner beaucoup d’argent en investissant dans ce gardien de but.”

Son vieil ami Harmen Kuperus est toujours en contact, bien sûr.

“Nous avons toujours un peu de contact après un match. Pas trop car c’est son succès et je n’en suis qu’une toute petite partie. Mais c’est incroyable. Il est arrivé tard mais il a toujours été un bon gardien. Parfois, il suffit d’avoir un peu de chance pour avoir sa chance.”

Quant à ce café, Kuperus n’est pas pressé.

“Il m’a dit l’autre jour, ‘Ce café, nous devrions y aller très bientôt.’ J’ai dit qu’il fallait attendre quelques semaines.

« Restez-y le plus longtemps possible.