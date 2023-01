Andrey Santos: Chelsea complète la signature du milieu de terrain brésilien de 18 ans de Vasco da Gama | Nouvelles du football

Chelsea a finalisé la signature du milieu de terrain adolescent Andrey Santos de Vasco da Gama.

Sky Sports Nouvelles a révélé plus tôt dans la semaine que Chelsea avait conclu un accord avec Vasco pour signer le milieu de terrain et que le joueur de 18 ans subissait un examen médical avec les Blues.

Santos est la troisième arrivée des Blues en janvier après avoir confirmé jeudi la signature de 35 millions de livres sterling du défenseur monégasque Benoit Badiashile pour un contrat de sept ans et demi et acquis David Datro Fofana de Molde.

Santos a mis fin à sa carrière Vasco da Gama avec 38 apparitions et huit buts.

Il a déclaré: “C’est une très grande opportunité pour moi. C’est un grand club qui joue dans de grandes compétitions comme la Premier League, donc je suis très excité. Les joueurs ici sont si bons et je suis très heureux d’être ici.”

“Un solide milieu de terrain box-to-box avec un but en lui”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’expert sud-américain du football Tim Vickery résume les dernières nouvelles sur les transferts



L’expert sud-américain du football Tim Vickery a déclaré à Sky Sports News :

“La référence ici est Douglas Luiz car c’est un type de joueur similaire venant du même club à Vasco de Gama.

“C’est une situation similaire dans la mesure où il a été en deuxième division avec Vasco. Il les a aidés à sortir de cette ligue tout comme Douglas Luiz l’a fait il y a quelques années avant de passer à Manchester City.

“C’est un milieu de terrain fort, box-to-box – je ne pense pas que Vasco aurait été promu sans lui.

“Mais c’est un grand pas en avant. Ce n’est pas encore un joueur qui sera prêt pour le football de Premier League. Il n’a que 18 ans – c’est un pour l’avenir.

“Peut-être qu’un mouvement de prêt est sur les cartes pour lui, mais il y a certainement de la promesse en tant que milieu de terrain box-to-box qui a un but en lui.”

Carra s’en prend aux dépenses “déconcertantes” de Chelsea

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jamie Carragher dit qu’il est “déconcertant” que Chelsea ait dépensé environ 300 millions de livres sterling pour “être plus loin” de ramener de l’argenterie à la maison



Jamie Carragher et Jimmy Floyd Hasselbaink ont ​​remis en question les dépenses de Chelsea jusqu’à présent sous le nouveau propriétaire Todd Boehly.

Avant que Chelsea n’accepte l’accord pour Santos, ils avaient dépensé environ 220 millions de livres sterling pour sept joueurs âgés de 24 ans et moins – le dernier étant le défenseur monégasque Badiashile pour 35 millions de livres sterling.

“Les joueurs âgés de 23 ou 24 ans ne sont pas si jeunes”, a déclaré Carragher à Sky Sports Premier League avant la défaite 1-0 de Chelsea contre Man City plus tôt cette semaine.

“Regardez le haut de gamme [of the age group of Chelsea signings in the Todd Boehly era]il y a Raheem Sterling – qui est une bonne recrue mais il n’a pas mis le feu au monde, il y a Kalidou Koulibaly qui n’est pas une super recrue et je ne pense pas que Pierre-Emerick Aubameyang soit une bonne recrue.

Image:

Les dépenses de Chelsea jusqu’à présent sous Todd Boehly – avant l’annonce de l’accord de Santos





“Vous parlez d’un club qui a dépensé 300 millions de livres sterling au sommet de l’équipe la saison dernière et nous parlons d’eux qui n’apportent pas de gagnants ou les bons joueurs.

“Je suis totalement en désaccord avec l’idée que Graham Potter hérite des problèmes qui existaient auparavant.

“Je pensais que Chelsea était dans une excellente position. Avec Thomas Tuchel, ils ont remporté la Ligue des champions, mais ils ont également participé à toutes les finales de coupe possibles. Ils ont terminé troisième derrière les deux meilleures équipes du monde – c’est juste d’appeler Liverpool et Manchester City ça.

“Pour partir d’où ils étaient – et je me souviens qu’ils ont joué à Liverpool lors des deux finales de coupe et ils étaient très bons – et dépenser 300 millions de livres sterling et être plus loin [from Liverpool and City] est juste déconcertant.”

Image:

Le propriétaire de Chelsea Todd Boehly (à gauche) et Behdad Eghbali





L’ancien attaquant de Chelsea, Hasselbaink, a ajouté : “Ils veulent des joueurs jeunes, excitants et les meilleurs jeunes ici et ils regardent vers l’avenir. Mais vous avez aussi besoin de joueurs qui peuvent entrer et rendre l’équipe meilleure tout de suite, qui peuvent porter et gérer le chemise et gagner des jeux.

“La mentalité ne peut pas changer du jour au lendemain car ils ont été gâtés pendant de nombreuses années où ils ont remporté tant de trophées et les fans s’y attendront encore. Pour trouver le bon équilibre, vous devez avoir les deux. Vous ne pouvez pas simplement avoir de jeunes joueurs et attendre l’avenir.

“Vous avez besoin de joueurs qui ont de l’expérience en Premier League, des joueurs qui ont remporté des médailles. [Look at] ce qu’Arsenal a fait avec Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko, ce que Manchester United a fait avec Casemiro. C’est ce qu’ils doivent faire. Vous en avez besoin à Chelsea, deux ou trois joueurs.”