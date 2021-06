Andrey Rublev se qualifie pour la première demi-finale de Grasscourt de sa carrière

La quatrième tête de série Andrey Rublev est entrée en demi-finale d’un tournoi sur gazon pour la première fois de sa carrière après avoir battu Philipp Kohlschreiber 7-6 (4), 6-2 lors de l’ATP Tour 500 à Halle vendredi. Rublev, 23 ans, est la seule tête de série restante dans le tournoi après que les autres têtes de série Daniil Medvedev, Alexander Zverev et Roger Federer se soient retirés tôt. Le Russe Rublev a tiré neuf as, 29 vainqueurs, remporté 82% de ses premiers points de service et n’a concédé aucune balle de break contre le champion 2011.

« Je suis content de ma performance pour atteindre les demi-finales pour la première fois », a déclaré Rublev. « Le premier set a été vraiment difficile. Il menait 3-0 au tie-break et je suis revenu, ce qui était la clé.

«Après le premier set, je pense qu’il est descendu mentalement et j’ai été gonflé. J’ai réussi quelques bons retours dans le premier match du deuxième set. »

Rublev affrontera le Sud-Africain Lloyd Harris ou le qualifié géorgien Nikoloz Basilashvili en demi-finale.

