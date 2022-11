Andrey Rublev enregistre une superbe victoire sur Stefanos Tsitsipas

Andrey Rublev a produit une superbe victoire par derrière pour battre Stefanos Tsitsipas 3-6 6-3 6-2 et atteindre les quatre derniers lors des finales ATP, tandis que Novak Djokovic est resté invaincu dans la phase du tournoi à la ronde avec une victoire sur Daniil Medvedev vendredi.

Tsitsipas est sorti en tirant pour dominer le premier set, bondissant sur une balle peu profonde de Rublev pour écraser un coup droit gagnant pour la pause précoce et une avance de 3-1 alors que le tempérament fougueux du Russe commençait à déborder.

A LIRE AUSSI : FIFA Analyse et prédiction du groupe D de la Coupe du monde 2022 : la France retrace l’histoire avec l’Australie et le Danemark comme mines terrestres improbables

Le Grec a remporté le set lorsque Rublev n’a pas réussi à mettre en jeu l’un de ses deuxièmes services et il semblait que le Russe pourrait partir tranquillement à partir de là.

Au lieu de cela, Rublev a réduit les erreurs dans le deuxième set et a laissé échapper un puissant rugissement à Pala Alpitour lorsqu’il a battu Tsitsipas pour une avance de 5-3.

Rublev a sauvé un point de rupture lors du match suivant et a levé le poing lorsque le coup droit de Tsitsipas s’est élargi pour égaliser le concours à un set chacun.

À partir de là, c’est Tsitsipas qui a eu du mal à garder son sang-froid alors que Rublev continuait d’appliquer la pression, brisant pour 2-1 dans le troisième set et encore pour 5-2 sur des doubles fautes consécutives du numéro trois mondial.

“Je n’arrêtais pas de me dire de continuer à me battre, de continuer à jouer, et nous verrons ce qui se passera”, a déclaré Rublev.

“J’étais heureux d’être fort mentalement aujourd’hui et j’ai pu renverser la vapeur parce que Stef au début frappait très fort, frappant tellement de coups droits gagnants.”

La prochaine étape pour Rublev est une demi-finale contre le Norvégien Casper Ruud.

CHOC ÉPUISANT

Plus tôt vendredi, Djokovic a vaincu le Russe Medvedev 6-3 6-7(5) 7-6(2) dans un affrontement exténuant pour dominer le groupe rouge.

Djokovic, qui vise un sixième titre au championnat de fin de saison pour égaler le record de Roger Federer, a tiré le premier sang dans un premier set serré pour prendre une avance de 5-3 et a consolidé la pause pour l’avantage précoce du match.

A LIRE AUSSI : Championnat d’Asie des armes à air : L’Inde termine avec Mammoth 25 médailles d’or en Corée

Mené 5-4 dans le suivant, le Serbe a sauvé trois points de set et a égalisé avec un tir croisé fulgurant à la fin d’un échange de 26 coups, mais a semblé avoir du mal physiquement à perdre le tie-break alors qu’il permettait à Medvedev de revenir dans le match. .

Ayant déjà atteint les demi-finales après avoir battu Rublev mercredi, certains auraient pu s’attendre à ce que Djokovic se calme et économise son énergie pour la demi-finale de samedi avec Taylor Fritz, mais le joueur de 35 ans a répondu avec style.

Le Serbe a riposté après une panne dans le match décisif pour infliger à Medvedev sa troisième défaite consécutive après trois heures et cinq minutes de tennis passionnant.

“Daniil et moi avons eu quelques batailles dans le passé et je savais qu’en entrant dans le match, ce serait sa dernière de la saison et il ne voudrait pas finir avec une défaite”, a déclaré Djokovic.

“J’ai bien commencé, j’ai eu des occasions dans le deuxième set, j’ai eu des balles de break mais il a très bien joué dans ces points décisifs. Il jouait très vite. Je ne me sentais pas bien physiquement dans le troisième, j’ai beaucoup lutté. C’est une bataille et c’est un combat.

“Pouvoir trouver la dernière goutte d’énergie pour revenir… à 4-5 (dans le troisième set) j’ai réussi à lire son service et à bien anticiper et je me suis mis en bonne position.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici