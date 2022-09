Andrey Rublev devance Cameron Norrie pour entrer en quarts

Andrey Rublev a atteint son sixième quart de finale du Grand Chelem en battant Cam Norrie 6-4, 6-4, 6-4 dans un match retardé d’environ 25 minutes alors que le toit rétractable du stade Louis Armstrong est resté ouvert pendant une averse.

Rublev, tête de série no 9, en est à son troisième quart de finale à Flushing Meadows. Mais il a une fiche de 0-2 à ce stade à New York – et de 0-5 dans toutes les majeures.

Rublev affrontera ensuite Rafael Nadal, 22 fois champion du Grand Chelem, ou l’Américaine Frances Tiafoe, 24 ans, qui devaient se rencontrer plus tard lundi.

Non. 7 Norrie tentait d’atteindre le deuxième quart de finale du Grand Chelem de sa carrière – et de cette année. Il a perdu en demi-finale de Wimbledon contre le futur champion Novak Djokovic en juillet.

