Andrey Rublev coule John Isner pour augmenter les chances des finales ATP

Andrey Rublev a renforcé ses chances pour la finale de l’ATP mardi après avoir battu l’Américain John Isner 6-2, 6-3 pour atteindre le troisième tour du Masters de Paris.

Le joueur de 25 ans a produit une solide performance de retour contre Isner, brisant trois fois et remportant 83% (10/12) des points sur le deuxième service de l’Américain pour avancer après 62 minutes. Avec sa 49e victoire de la saison, Rublev est passé à 1-3 dans sa série ATP Head2Head contre Isner.

“C’est une victoire très importante en ce moment où je me bats pour Turin”, a déclaré Rublev.

“Je pense que j’ai eu un peu de chance. C’était son premier tournoi depuis sa grave blessure. Depuis la ligne de fond, je me sentais vraiment en confiance. Dès que je suis revenu et que le ballon était en jeu, j’ai senti que j’avais un avantage et je n’étais pas nerveux.

Rublev est actuellement septième de la ‘ATP Live Race To Turin’ avec 3 530 points. Il est dans la dernière place de qualification pour le prestigieux événement de fin d’année, qui se tiendra du 13 au 20 novembre.

Le challenger le plus proche de Rublev, Taylor Fritz, est huitième, avec 2 955 points. L’Américain, qui a battu Alejandro Davidovich Fokina lors de son match d’ouverture, affrontera ensuite Gilles Simon.

Le neuvième pôle Hubert Hurkacz peut également encore se qualifier. Le joueur de 25 ans, qui compte 2 870 points, affrontera le Français Adrian Mannarino au premier tour plus tard mardi. Si Hurkacz peut avancer puis vaincre Holger Rune ou Stan Wawrinka, il affrontera Rublev au troisième tour à Paris.

Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic et Daniil Medvedev ont déjà qualifié pour les finales Nitto ATP, avec deux places restantes lors de la dernière semaine de la saison régulière.

