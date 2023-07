Andrey Rublev arrive au ballon et organise la victoire pour atteindre les quarts de finale de Wimbledon

WIMBLEDON, Angleterre (AP) – Andrey Rublev a couru à sa droite, a évalué la distance jusqu’au ballon, puis a fait l’incroyable.

Plongeant dans les airs tout en espérant au-delà de tout espoir, Rublev a réussi le tir du tournoi de Wimbledon dimanche en faisant glisser le ballon au-dessus du filet pour un vainqueur du coup droit derrière la ligne de fond – un vainqueur qui a mis en place une balle de match et une place dans les quarts de finale .

« C’était probablement le coup le plus chanceux de tous les temps. C’était juste de la chance », a déclaré Rublev sur le terrain après avoir atteint la deuxième semaine au All England Club pour la première fois. « Je ne pense pas pouvoir le faire une fois de plus. »

Rublev a fini par battre Alexander Bublik 7-5, 6-3, 6-7 (6), 6-7 (5), 6-4, remportant le cinquième set après avoir échoué à convertir deux balles de match plus tôt dans le match.

Le Russe, septième tête de série, est devenu le neuvième joueur masculin actif à atteindre les quarts de finale des quatre tournois du Grand Chelem. Mais il n’est jamais allé plus loin dans aucun d’entre eux.

Pour atteindre les demi-finales à Wimbledon, Rublev devra peut-être affronter le septuple champion Novak Djokovic. Le champion du Grand Chelem à 23 reprises devait affronter Hubert Hurkacz plus tard dimanche sur le court central.

Cette année, ce n’est que la deuxième fois que le jeu est officiellement prévu pour le dimanche du milieu à Wimbledon. À quatre reprises dans le passé, en 1991, 1997, 2004 et 2016, les organisateurs ont profité de la journée pour faire face à un arriéré de matches.

Jannik Sinner, huitième tête de série, et Roman Safiullin, non classé, ont également atteint les quarts de finale lors de la septième journée du tournoi sur gazon. Sinner a battu Daniel Elahi Galan 7-6 (4), 6-4, 6-3 et Safiullin a battu Denis Shapovalov, 26e tête de série, 3-6, 6-3, 6-1, 6-3.

Plus tôt, Grigor Dimitrov, 21e tête de série, est devenu le dernier homme à atteindre le quatrième tour. Il a battu Frances Tiafoe 6-2, 6-3, 6-2 dans un match qui a débuté samedi et affrontera ensuite Holger Rune, sixième tête de série.

Mirra Andreeva, 16 ans, jouant à Wimbledon pour la première fois, a obtenu la dernière place au quatrième tour du tableau féminin.

La qualifiée russe est la dernière sensation adolescente du tennis, et elle ne déçoit pas au All England Club. Andreeva est la plus jeune joueuse depuis Coco Gauff en 2019 à atteindre le quatrième tour féminin à Wimbledon. Elle a atteint le troisième tour de l’Open de France de cette année lors de son premier tournoi majeur.

Malgré une avance de 4-1 dans le deuxième set, Andreeva a battu Anastasia Potapova, 22e tête de série, 6-2, 7-5 sur le court n°3.

« Je suis revenue de 1 à 4, donc bien sûr je me sens bien », a déclaré Andreeva sur le terrain avant d’expliquer comment elle la garde au frais. « Aujourd’hui, honnêtement, même si je voulais montrer certaines émotions, honnêtement, je ne pouvais pas parce que j’étais à bout de souffle presque à chaque point. Je ne pouvais vraiment pas montrer d’émotions.

Ils sont sortis après, cependant, quand Andreeva s’est assise sur sa chaise et a tiré sa serviette violette de Wimbledon sur son visage pendant quelques secondes pour retrouver son calme.

Andreeva affrontera ensuite la 25e Madison Keys pour une place en quart de finale.

La victoire au troisième tour est intervenue 21 minutes après que Marketa Vondrousova soit devenue la première joueuse à atteindre les quarts de finale de Wimbledon. Vondrousova a battu Marie Bouzkova, 32e tête de série, 2-6, 6-4, 6-3.

Jessica Pegula, quatrième tête de série, a également atteint les quarts de finale. L’Américaine de 29 ans a battu Lesia Tsurenko 6-1, 6-3 et affrontera ensuite Vondrousova.

Plus tard dimanche, la tête de série Iga Swiatek jouait contre Belinda Bencic sur le court central.

___

Tennis AP : https://apnews.com/hub/tennis et https://twitter.com/AP_Sports

Chris Lehourites, Associated Press