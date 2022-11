Andrey Kortunov: les tentatives américaines de préserver l’hégémonie ne feront que rendre plus difficile la transition vers un nouvel ordre mondial pour Washington

L’accent mis sur le maintien de la domination en Europe, tout en reportant le passage à l’Asie, montre que les élites âgées de Washington sont coincées dans le XXe siècle

On pourrait penser que la communauté internationale ne serait pas particulièrement engagée dans une élection dans un pays, même s’il est aussi vaste et complexe que les États-Unis. Surtout si l’élection n’est qu’une élection de mi-mandat, et non celle qui définira le leadership du pays.

Sans oublier que les électeurs américains eux-mêmes ne se concentrent pas sur des questions fondamentales de politique ou d’économie mondiales, mais plutôt sur des problèmes purement nationaux, tels que l’inflation, l’avortement, l’immigration et la criminalité de rue.

Néanmoins, la semaine dernière, l’attention du monde était fixée sur les rebondissements d’un autre cycle de l’éternelle rivalité démocrate-républicaine. L’Europe et l’Asie, l’Amérique latine et l’Afrique ont suivi de près l’élection, enregistrant tout changement d’humeur de certains groupes de l’électorat américain, notant l’émergence de nouveaux dirigeants potentiels et faisant des prédictions sur l’avenir probable du système politique américain. Ils ne regardaient pas par simple curiosité – l’avenir du reste du monde dépend dans une certaine mesure de la dynamique politique aux États-Unis.

Non seulement en Amérique même, mais bien au-delà, il y a un débat sans fin sur le sort du leadership américain et les limites de son influence internationale. Est-il juste de dire qu’au début de la troisième décennie du XXIe siècle, nous assistons au début de la renaissance de l’ancienne hégémonie américaine dans les affaires mondiales, ou la restauration perçue d’un monde unipolaire n’est-elle rien de plus qu’une illusion créé par les efforts d’habiles illusionnistes de la Maison Blanche et du Département d’État ?

Lire la suite Fyodor Lukyanov : Le reste du monde n’adhère pas uniformément à la vision occidentale de la « justice »

Le retour du monde unipolaire ?

La plupart des discussions actuelles sur la résurgence de la Pax Americana sont d’une manière ou d’une autre liées au conflit qui se déroule entre Moscou et l’Occident collectif. Il existe aujourd’hui un large consensus dans la communauté des experts sur le fait que les États-Unis sont le principal bénéficiaire de ce conflit et en particulier de la dimension russo-ukrainienne.

La crise actuelle a sans aucun doute été utile à l’administration du président Joe Biden. L’opération militaire spéciale de la Russie a immédiatement éclipsé la conclusion pas si réussie de la propre offensive américaine de 20 ans en Afghanistan. Elle a également permis à l’Occident collectif de se réunifier sous la direction américaine, en disciplinant des alliés européens jusque-là pas toujours dociles.

L’OTAN s’est enrichie de manière inattendue de deux membres prometteurs, et le complexe militaro-industriel américain a pénétré de nouveaux marchés très attractifs non seulement en Europe mais aussi dans d’autres parties du monde. Des opportunités d’exportation sans précédent se sont également ouvertes aux entreprises énergétiques américaines, qui augmentent l’approvisionnement de leur cher gaz naturel liquéfié vers l’Europe comme alternative à la variété de gazoducs russes bon marché.

Entre autres choses, la crise actuelle a montré que l’inertie intellectuelle et psychologique du vieux monde unipolaire est loin d’être surmontée et continue d’influencer activement la politique et l’économie mondiales. La surprenante unanimité dont font preuve les pays de l’Union européenne dans leur volonté de rejeter toute forme d’« autonomie stratégique » vis-à-vis des États-Unis conduit à se demander à quel point le désir de cette même autonomie était sérieux au départ.

Mais la récurrence de l’unipolarité systémique n’est pas propre à l’Occident. Par exemple, la menace de sanctions secondaires par les États-Unis s’est avérée dans de nombreux cas être un facteur décisif pour déterminer les opportunités et les contraintes pour les pays non occidentaux de développer une coopération économique et autre avec Moscou. Sous la pression des États-Unis, la Turquie a décidé de refuser de servir les cartes de paiement russes Mir, et le chinois Huawei a été contraint de commencer à réduire ses activités en Russie.

La nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis récemment signée par Biden est imprégnée d’un pur pathos restaurationniste. Le document parle du caractère indispensable du leadership américain, de la tâche immuable de « contenir » la Chine et la Russie, de la promotion des valeurs libérales dans le monde, etc. Alors que les responsables américains utilisent la rhétorique « politiquement correcte » de la multipolarité et du multilatéralisme, l’administration Biden est déterminé à restaurer un monde unipolaire, exactement tel qu’il existait dans les années 1990. Pour citer un aphorisme bien connu de l’époque de la restauration des Bourbons sur le trône de France après les guerres napoléoniennes, on peut affirmer que les stratèges de Washington “n’ont rien appris et rien oublié”. Ce qui n’est pas surprenant si l’on considère à quel groupe d’âge appartiennent Biden, Nancy Pelosi et Donald Trump.

Lire la suite Sergueï Karaganov : Nous assistons à la naissance d’un nouvel ordre mondial où l’Occident devra vivre selon ses moyens

Vous ne pouvez pas entrer deux fois dans la même rivière

La principale faiblesse de la stratégie de politique étrangère de l’administration Biden réside peut-être dans sa volonté non déguisée de revenir à l’âge d’or de l’hégémonie américaine de la dernière décennie du siècle dernier. Une crise politico-militaire aiguë peut, bien sûr, changer complètement l’image des relations internationales pendant un certain temps, mais elle ne peut pas annuler les tendances objectives à long terme du développement du monde. Pour les États-Unis, la crise ukrainienne est devenue une sorte d’anesthésie politique, mais si un patient a, disons, une forme grave de péritonite, aucun médicament ne peut remplacer une intervention chirurgicale.

L’abus d’analgésiques ou de tranquillisants a tendance à ne faire aucun bien. La crise actuelle en Europe, malgré tous les dividendes tactiques que l’administration Biden en tire, déforme inévitablement le système des priorités de la politique étrangère américaine, obligeant Washington à se concentrer principalement sur les problèmes européens, reportant pour un avenir indéfini la tâche stratégique plus importante de contenant la puissance militaire et économique croissante de la Chine. Au cours des deux années de l’administration actuelle, la Maison Blanche n’a même pas été en mesure de commencer à résoudre ce problème, qui est perçu, au moins par une partie de l’establishment américain, en particulier sa partie républicaine, comme une lacune évidente du parti démocrate. administration.

De plus, la crise ukrainienne a déjà clairement démontré l’impossibilité fondamentale de faire revivre le monde unipolaire dans son ancien format. La Maison Blanche n’a pas été en mesure de regagner la confiance même de ses partenaires et alliés traditionnels. Une preuve claire de l’échec peut être vue dans les tensions qui ont surgi dans les relations des États-Unis avec l’Arabie saoudite, lorsque Riyad a en fait refusé la demande de Washington d’augmenter l’approvisionnement en pétrole saoudien des marchés mondiaux en dépassant les quotas définis dans le format OPEP+.

La pression politique américaine sur le Premier ministre indien Narendra Modi pour qu’il abandonne le partenariat stratégique privilégié de son pays avec Moscou n’a pas non plus été très fructueuse. La stratégie de relance d’un monde unipolaire basé sur des valeurs libérales est difficilement conciliable avec les tentatives actuelles de l’administration Biden de rétablir les relations avec le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro, qui il n’y a pas si longtemps était perçu à Washington uniquement comme un criminel international.

Quant à l’impasse entre les États-Unis et la Chine, on ne sait pas exactement ce que Washington a préparé pour contrer l’activité économique croissante de Pékin, par exemple, en Amérique latine ou en Afrique.

Bien sûr, les principales menaces potentielles pour le leadership international résident aux États-Unis eux-mêmes. Ainsi, les priorités politiques actuelles manifestées lors des élections de mi-mandat (inflation, criminalité, migration, etc.) relèvent davantage du bon sens et du pragmatisme des Américains que d’un sentiment de plus en plus isolationniste de la société. Le problème fondamental aux États-Unis n’est même pas une manifestation spécifique du malaise économique et social actuel, mais le fait que la société américaine reste divisée : les factions de droite se renforcent au sein du Parti républicain et les factions de gauche au sein du Parti démocrate. Le centre politique perd son ancienne stabilité et le radicalisme de droite et de gauche se renforce. Même si l’on rejette comme totalement insoutenables les terribles prophéties sur l’inévitabilité d’une guerre civile et l’effondrement ultérieur des États-Unis, il faut affirmer qu’un pays avec de profondes divisions internes ne peut prétendre être un leader confiant et à long terme dans les affaires internationales. .

Lire la suite Timofey Bordachev: l’hégémonie occidentale touche à sa fin et le monde est sur le point d’entrer dans une période très dangereuse

Le premier parmi ses pairs ?

Force est d’admettre que, malgré toutes ses faiblesses et limites évidentes, les États-Unis restent une puissance indispensable, sans la participation de laquelle (d’autant plus s’ils s’y opposent activement) la solution de nombreux problèmes régionaux et mondiaux est impossible. La position unique de l’Amérique dans le monde moderne n’est pas tant déterminée par la force des États-Unis eux-mêmes que par la faiblesse ou, plus précisément, par l’immaturité de la plupart des autres acteurs de la politique mondiale, qui ne sont pas encore tout à fait prêts à affronter le rôle difficile des principaux protecteurs des biens publics mondiaux, sans parler d’être les principaux architectes du nouvel ordre mondial.

Le conflit russo-ukrainien ne peut être arrêté sans une participation américaine active. Malgré tous les succès incontestables de la dé-dollarisation de la finance mondiale, le billet vert reste – et restera – la principale monnaie de réserve mondiale pendant encore longtemps. La plupart des chaînes technologiques transnationales passent d’une manière ou d’une autre par l’Amérique. Le potentiel et l’utilisation du « soft power » américain feront longtemps l’envie des alliés et des adversaires des États-Unis, qu’il s’agisse des productions d’Hollywood ou des programmes scientifiques des universités américaines. La position des États-Unis dans les institutions internationales (en particulier en ce qui concerne leur bureaucratie, qui représente une sorte d’État profond mondial) est actuellement dans l’ensemble beaucoup plus forte que celle de tout autre pays dans le monde.

Néanmoins, un retour à l’ancienne hégémonie américaine dans les relations internationales n’est pas en vue. Pas nécessairement parce que l’Amérique devient inévitablement plus faible et impuissante dans tous les domaines, mais parce que d’autres acteurs gagnent progressivement en force, en expérience et en confiance dans leur capacité à influencer l’avenir de notre planète commune. Et cela signifie que les États-Unis devront plus s’adapter au monde émergent qu’adapter le monde à lui-même.

La tâche de s’adapter aux nouvelles réalités incombe à tous les pays du monde sans exception. Mais ce sera particulièrement difficile et douloureux pour la classe politique américaine, habituée à l’absence d’alternative au leadership mondial américain. Plus il faut de temps pour s’adapter, plus ce sera douloureux à la fin. Aujourd’hui, l’administration Biden tente en fait de maintenir le statu quo mondial, et cette stratégie rend difficile l’attente de gains majeurs.