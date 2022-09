Andrew Zook, dominant Yorkville ‘D’ fait un numéro sur Plainfield Central – Shaw Local

YORKVILLE – Andrew Zook a lancé une balle courbe numérique avec sa combinaison maillot et casque vendredi.

Zook, joueur de ligne défensif senior de Yorkville, portait un chandail n ° 73. Son numéro 34 habituel, où il est inscrit sur la liste des Foxes, était sur son casque.

“Parfois, je dois jouer en ligne offensive, alors je porte le numéro 73”, a déclaré Zook. “Ça dépend du jeu.”

Comme toujours, cependant, la défense de Zook et des Foxes a mis la pression.

Yorkville n’a accordé qu’un seul premier essai dans la première moitié du match de vendredi avec Plainfield Central, et cela s’est produit sur une pénalité pour rudesse du parieur. Les Foxes ont ensuite cédé 51 verges au total et cinq premiers essais pour le match, et ont mené cet effort défensif dominant à une victoire croisée de 27-0 de la Conférence du sud-ouest des Prairies contre les Wildcats en visite.

“Nous ne voulions tout simplement pas abandonner de verges”, a déclaré Zook. «Sortez, frappez-les, jouez aussi fort que possible. On s’est juste foutus, on leur a donné envie d’arrêter. Tout le monde a fait son travail et s’est enfermé.

Yorkville a l’étoffe d’une défensive qui pourrait mener les Foxes vers de nouveaux sommets cette saison. Les Foxes ont rendu leurs sept premiers intacts de ce qui était déjà une défense solide l’année dernière, ancrés par une grosse ligne défensive méchante de la recrue de l’État du Colorado Andrew Laurich, Jake Davies, Zook et Amani Kortie de 330 livres.

Plainfield Central à Yorkville Football Les défenseurs de Yorkville Kyle Gettemy (4) et Colten Stevens (45) font tomber le coureur de Plainfield Central Colby Williams (3) lors d’un match de football universitaire à Yorkville High School le vendredi 2 septembre 2022. (Steven Buyansky pour Shaw Local/Steven Buyansky pour Shaw Media)

Jusqu’à présent, ce front sept est aussi bon que prévu.

Yorkville a blanchi ses deux premiers adversaires. Les Foxes ont récolté quatre sacs vendredi, un chacun de Zook, Laurich et Ben Alvarez, et ont disputé une première mi-temps presque sans faute avec moins de 22 verges allouées et six trois-et-outs. Laurich a donné le ton avec un sac pour une énorme perte pour mettre fin à la première série de Plainfield Central.

Les Foxes (2-0) ont ajouté un chiffre d’affaires en plus dans les dernières minutes du match.

« Tant que notre défensive joue bien, nous serons présents à chaque match », a déclaré l’entraîneur de Yorkville, Dan McGuire. « Nous savons que cela commence par eux. Je pense juste que pour certains d’entre eux, c’est leur deuxième et troisième fois dans le football universitaire. Vous pouvez dire que le jeu commence à ralentir pour eux en termes d’ajustements à la volée. Au lieu d’être heureux d’arrêter les équipes pour un gain de deux ou trois mètres, ils peuvent maintenant lire les choses à la volée et, espérons-le, obtenir des tacles pour la perte.

Yorkville a inscrit le jeu après le sac de Laurich, alors que le deuxième Luke Zook a bloqué un botté de dégagement et l’a récupéré dans la zone des buts pour un touché. Gio Zeman, qui a couru pour 78 de ses 86 verges en première mi-temps, a porté le score à 13-0 sur une course de 10 verges TD avec 9:05 à jouer au deuxième quart.

Ce score est venu sur un terrain court, tout comme la passe de 11 verges de Michael Dopart à Blake Kersting dans la dernière minute de la première mi-temps pour une avance de 20-0 à la mi-temps. En fait, les trois buts de Yorkville ont commencé après le milieu de terrain.

Plainfield Central à Yorkville Football Le quart-arrière de Yorkville Michael Dopart (16 ans) lance un achèvement contre le lanceur de passes de Plainfield Central Zach Barraza (13 ans) lors d’un match de football universitaire à Yorkville High School le vendredi 2 septembre 2022. (Steven Buyansky pour Shaw Local/Steven Buyansky pour Shaw Media)

Plainfield Central (0-2) a connu son entraînement le plus réussi à la mi-temps, Colby Williams parcourant 15 verges et Chase Vayda complétant une passe de 32 verges à James Kulekowskis. Mais il a calé au Yorkville 30 alors qu’Andrew Zook a limogé Vayda au quatrième essai.

«Fiers de notre défense, comment ils se sont battus. Ils étaient souvent sur le terrain et nous ont gardés dans le match aussi longtemps qu’ils le pouvaient », a déclaré l’entraîneur des Wildcats, Robert Keane. « Yorkville a au moins deux enfants de Division I sur cette défense. C’est un front de qualité qui va donner du fil à retordre à beaucoup d’équipes. »

Offensivement, Yorkville a joué trois quarts en première mi-temps, avec le junior Michael Dopart et le senior Kyle Stevens tournant parfois dans la même série. Plusieurs des piliers défensifs des Foxes, comme Laurich, Davies, Andrew Zook, Kersting et Alvarez sont entrés en attaque alors que Yorkville présentait des looks multiples et variés.

Dopart a fait la plupart des lancers des quarts-arrière, complétant 11 passes sur 20 pour 116 verges. Il a terminé avec une passe de TD de 22 verges à Dominick Coronado au quatrième quart. Sophomore Isaiah Brown a réussi six attrapés.

“C’est super. Notre équipe a fait beaucoup de travail et tout s’emboîte », a déclaré Dopart. «Ce touché à Blake, je ne l’ai même pas vu, je l’ai juste jeté. C’est incroyable. Je l’ai fait toute ma vie, faire cela est un rêve devenu réalité. Moi et Kyle, c’est une bonne relation. Quand il entre, je l’encourage, quand j’entre, il m’encourage.