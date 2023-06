Andrew Young était aux côtés de Martin Luther King tout au long de la lutte souvent violente pour les droits civiques

ATLANTA (AP) – La première pensée d’Andrew Young lorsqu’il a appris que la loi sur le droit de vote avait été promulguée n’était pas une célébration. C’était stratégique.

« Où allons-nous trouver l’argent pour que le pays se mobilise pour inscrire ces électeurs? » il se souvient avoir pensé à ce moment mémorable il y a près de 60 ans.

Aujourd’hui âgé de 91 ans, Young est l’un des derniers membres survivants du cercle restreint de Martin Luther King Jr. Les deux étaient ensemble depuis leur première rencontre en 1957 lors d’un symposium de fraternité au Talladega College jusqu’à ce que King soit assassiné à Memphis, Tennessee, en 1968.

Mais alors que King et son proche conseiller Ralph Abernathy étaient au Capitole des États-Unis pour la signature de 1965, Young ne l’était pas.

« Ce n’était pas ma part du mouvement », a-t-il déclaré. « J’étais peut-être un général de terrain. »

Young allait devenir maire d’Atlanta, membre du Congrès et ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies. Il a été interviewé par l’Associated Press dans le cadre d’une série sur la loi de 1965 sur le droit de vote. Il y a dix ans ce mois-ci, la Cour suprême a rejeté ce que beaucoup considèrent comme le cœur de cette loi historique – la capacité du ministère de la Justice à l’appliquer dans les États et les comtés ayant des antécédents de suppression des électeurs.

Jeudi, le tribunal a renforcé une autre partie de la loi qui protège le droit de vote des minorités. Dans une décision 5-4, il a confirmé la contestation d’une carte de redécoupage de l’Alabama qui, selon les plaignants, avait dilué l’influence des électeurs noirs.

Le voyage vers la loi sur les droits de vote a été ardu, a rappelé Young. En décembre 1964, Young et King se sont rendus à Washington pour rencontrer le président Lyndon Johnson après que King venait d’accepter le prix Nobel de la paix. Young a rappelé qu’ils avaient dû attendre plusieurs heures pendant que le président rencontrait ses conseillers au sujet de ce que Young croyait être le conflit croissant au Vietnam.

Quand ils sont entrés, ils ont été accueillis par un président qui semblait fatigué et stressé.

« Il a dit au Dr King : ‘Je sais que vous avez besoin du droit de vote. J’aimerais pouvoir le faire, mais je n’ai tout simplement pas le pouvoir », se souvient Young. « Chaque argument que le Dr King a donné, la réponse du président Johnson était: » Je suis d’accord avec vous, mais je n’ai tout simplement pas le pouvoir. « »

À l’extérieur de la Maison Blanche, Young a dit à King que le président avait raison et a suggéré que c’était le moment de faire une pause dans le mouvement qu’il dirigeait depuis des années. Il avait été emprisonné plusieurs fois, poignardé, presque mortellement, et sa maison bombardée.

King a continué à pousser et Young a répondu: « Tu es fauché, tu es pauvre, tu n’as pas d’arme à feu ni de compte bancaire, rien qui ressemble au pouvoir dans ce pays. » Il m’a ignoré et n’arrêtait pas de dire: « Nous devons donner du pouvoir au président. »

Deux jours plus tard, ils ont reçu un appel d’Amelia Boynton Robinson, une militante de l’Alabama qui a suggéré aux hommes de lancer une campagne d’inscription des électeurs à Selma.

Cet effort a commencé en janvier et s’est étendu aux régions environnantes, notamment le comté de Perry et Marion, le siège du comté. La Southern Christian Leadership Conference a envoyé James Orange, qui a travaillé avec des militants locaux et a aidé à organiser des sit-downs et des boycotts étudiants.

Orange a été arrêté à la mi-février, apparemment parce qu’une manifestation comprenait des élèves qui séchaient l’école. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles il allait être lynché.

La police a violemment interrompu la manifestation contre son arrestation, et un ancien combattant noir et diacre de l’église, Jimmie Lee Jackson, a été abattu par un soldat de l’État alors qu’il tentait de protéger son grand-père et est décédé quelques jours plus tard.

Young, King, Abernathy et d’autres leaders des droits civiques sont venus aux funérailles et ont prévu d’organiser une marche de Selma à la capitale de l’État, Montgomery. Le 7 mars a été choisi comme date, mais les planificateurs n’avaient pas tenu compte du fait qu’il s’agissait du premier dimanche du mois, un jour sacro-saint pour les pasteurs noirs, a déclaré Young.

King prêchait ce jour-là dans son église, Ebenezer Baptist à Atlanta, mais Young faisait partie de plusieurs centaines de personnes rassemblées pour la marche. Lors d’un appel téléphonique à King, il a décrit ce qu’il a vu alors que les manifestants s’approchaient du pont Edmund Pettus à Selma. King lui a dit de laisser le peuple défiler.

« J’étais de l’autre côté du pont, et j’ai vu la police et il y en avait peut-être 100, et il y avait des policiers à cheval », a déclaré Young. « Et j’ai calculé qu’ils allaient simplement nous faire reculer ou qu’ils rassembleraient quelques-uns des dirigeants et renverraient tous les autres. »

Ce n’est pas comme ça que ça s’est passé.

« Il ne s’est pas écoulé 10 secondes entre le moment où ils leur ont dit de faire demi-tour et le moment où ils ont commencé à lancer des bombes lacrymogènes et à charger avec des gourdins », a-t-il déclaré. « C’était la panique et ils battaient les gens. »

Les images ont galvanisé les gens à travers le pays et, en quelques jours, Johnson a appelé la nation à l’action lors d’un discours dans lequel il a fait écho à la phrase qui symbolisait le mouvement : « Nous vaincrons ». À la fin de cet été, Johnson signerait la loi sur les droits de vote.

Young a déclaré que le droit de vote a toujours été le vecteur de l’égalité et note que les progrès ne se sont jamais produits en ligne droite.

« Chaque fois qu’il semble y avoir une augmentation de la confiance et de l’égalité et que les choses semblent aller mieux, il y a un contrecoup qui vient et le fait reculer », a-t-il déclaré.

___

La couverture de la race et du vote par l’Associated Press reçoit le soutien de la Jonathan Logan Family Foundation. En savoir plus sur l’initiative démocratique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Gary Fields, l’Associated Press