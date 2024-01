Andrew Yang soutient Dean Phillips à la présidence

Le candidat démocrate à la présidentielle Dean Phillips, au centre droit, s’exprime lors d’un arrêt de campagne à Manchester, New Hampshire, le 18 janvier 2024. À sa droite se trouve le candidat démocrate à la présidentielle de 2020, Andrew Yang.



Hanovre, New Hampshire

CNN

—



Le candidat démocrate à la présidentielle de 2020, Andrew Yang, a soutenu le représentant américain. Doyen Phillips‘ candidature à la présidence tout en faisant campagne avec le démocrate du Minnesota ici jeudi.

“En cette période de besoin, une seule personne a décidé de placer son pays au-dessus de ses aspirations professionnelles, de placer ses convictions au-dessus de la classe bavarde, et c’est l’homme que je suis fier de soutenir ce soir en tant que prochain président des États-Unis, trois- membre du Congrès du Minnesota, Dean Phillips », a déclaré Yang lors d’un événement de campagne.

Phillips a adopté des politiques soutenues par Yang, qui a brigué l’investiture démocrate à la présidentielle. en 2020 et la mairie de New York l’année suivante. Il s’agit notamment des programmes pilotes Medicare pour tous et du revenu de base universel, alors que Phillips tente de séduire les électeurs progressistes dans son défi à long terme de Le président Joe Biden.

Le membre du Congrès du Minnesota a également recruté des cadres de campagne de gauche, notamment le directeur de campagne Zach Graumann, qui a dirigé la campagne de Yang en 2020, et le conseiller principal, Jeff Weaver, qui a travaillé sur les candidatures présidentielles du sénateur du Vermont Bernie Sanders en 2016 et 2020.

Yang dit en 2021 qu’il était en train de « rompre » avec le Parti démocrate et de s’inscrire comme indépendant.

La primaire démocrate du New Hampshire aura lieu mardi, mais le parti national a déclaré qu’aucun délégué ne serait attribué sur la base de la primaire car le concours n’est pas conforme aux Le nouveau calendrier des nominations du Comité national démocrate.

Bien que Biden ne se soit pas inscrit aux primaires du New Hampshire, les démocrates de l’État ont organisé une campagne campagne écrite discrète en son nom.

UN Sondage CNN publié plus tôt ce mois-ci, a révélé que 69 % des électeurs probables des primaires démocrates du New Hampshire prévoyaient d’écrire au nom de Biden, et seulement 7 % ont déclaré qu’ils prévoyaient de voter pour Phillips. 6 % supplémentaires ont déclaré qu’ils voteraient pour l’auteure Marianne Williamson.

La campagne de Phillips s’est concentrée sur l’État de Granite, où il espère lancer sa candidature alors que Biden est absent du scrutin. Il a déclaré aux journalistes plus tôt cette semaine que terminer à deux chiffres dans le New Hampshire serait un « sacré bon début ».

“Si je me situe dans la vingtaine, je serai ravi”, a-t-il déclaré lundi. “Nous commençons tout juste cette campagne.”

Cette histoire a été mise à jour avec des informations supplémentaires.