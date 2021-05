Le candidat à la mairie de New York, Andrew Yang, s’est excusé pour un tweet qu’il a publié en faveur d’Israël après que des fidèles de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem ont été attaqués par la police israélienne et que des civils ont été tués dans des affrontements croissants.

Dans une déclaration mercredi, Yang a révélé qu’un groupe de ses volontaires de campagne «J’ai été contrarié par mon récent tweet exprimant ma solidarité avec le peuple d’Israël» au milieu de la violence continue dans la région et a noté qu’il avait «A coûté la vie à des innocents et à des enfants des deux côtés.»

« Ils ont estimé que mon tweet était trop simpliste dans mon traitement d’un conflit qui a une histoire longue et complexe pleine de tragédies, » il a continué. «Et ils ont estimé qu’il ne reconnaissait pas la douleur et la souffrance des deux côtés.»

Yang a admis que les préoccupations de ses volontaires étaient « Bien sûr, correct, » et dit, «Je pleure pour chaque vie palestinienne prise avant l’heure, comme je le fais pour chaque Israélien.»





«Le soutien d’un peuple ne rend pas aveugle la douleur et la souffrance des autres», il a continué, concluant par ses prières pour que le conflit soit résolu «Aussi rapidement que possible, pacifiquement et avec un minimum de souffrance.»

Beaucoup sur les réseaux sociaux n’étaient pas satisfaits des excuses de Yang, les qualifiant de « trop ​​peu, trop tard. » Une appelé il «Un air tiède qui, de part et d’autre, met fin à la défense du mal.»

Il n’y a jamais deux côtés acceptables entre les oppresseurs et les opprimés – Anthony V. Clark (@ anthonyvclark20) 12 mai 2021

Comment utiliser autant de mots pour dire si peu – Ken Klippenstein (@kenklippenstein) 12 mai 2021

Le problème n’était pas que votre déclaration n’était pas assez « complexe »: c’était qu’en vous rangeant du côté de l’apartheid d’Israël, vous avez pris le mauvais côté, le côté du colonisateur. L’oppresseur, l’agresseur. https://t.co/2le5ICqQUT – Asa Winstanley (@AsaWinstanley) 12 mai 2021

« C’est encore pire que le tweet original, » revendiqué un critique, tandis qu’un autre a écrit, « Désolé Andrew, mais il n’y a pas deux côtés à l’apartheid. »

Vous pensez vraiment que publier ce mot salade qu’un membre du personnel a écrit pour vous vous fera disparaître en faveur d’un État d’apartheid? 😂Tu es poubelle – Nick est un gauchiste de Fred Hampton 🥋 (@SocialistMMA) 12 mai 2021

Quelques personnes l’ont fait défendre Yang, cependant. Politologue Ian Bremmer tweeté que le candidat à la mairie était « Afficher une qualité que j’admire beaucoup » lequel est «Quand vous vous trompez, vous l’admettez – d’abord à vous-même puis publiquement – et vous travaillez pour faire mieux.»

Le tweet original de Yang – qui est toujours sur son compte Twitter – exprimait sa solidarité «Avec le peuple d’Israël qui subit des bombardements», mais n’a exprimé aucune solidarité avec les Palestiniens, malgré les frappes aériennes contre des civils palestiniens et une attaque de la police contre des centaines de fidèles musulmans à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem.

«Les habitants de New York seront toujours aux côtés de nos frères et sœurs en Israël qui font face au terrorisme et persévèrent», il a conclu dans le tweet original.

Je suis aux côtés du peuple israélien qui subit des bombardements et je condamne les terroristes du Hamas. Les habitants de New York seront toujours aux côtés de nos frères et sœurs en Israël qui affrontent le terrorisme et persévèrent. – Andrew Yang🧢🗽🇺🇸 (@AndrewYang) 10 mai 2021

Le premier tweet de Yang a été salué par l’ancien conseiller de Trump Stephen Miller, le sénateur républicain du Texas Ted Cruz et la personnalité néoconservatrice de la télévision Meghan McCain, mais a été condamné par des membres de son propre parti démocrate, y compris le représentant de New York. Alexandrie Ocasio-Cortez.





