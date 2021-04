L’ancien espoir présidentiel et actuel candidat à la mairie de New York, Andrew Yang, a été critiqué pour avoir fait des commentaires lors d’un important forum démocrate LGBTQ + qui ont été critiqués comme condescendants et «dignes de confiance».

Lors d’une interview de sélection mercredi pour les Démocrates de Stonewall de New York (SDNYC), le plus grand club politique démocratique LGBTQ + de la ville, Yang a maladroitement tenté d’expliquer sa compréhension de la culture et des préoccupations gay en faisant des références répétées à la visite de bars gays et à la présence de personnes LGBT. sur son personnel.



«Je vous aime vraiment, vous et votre communauté. Tu es si humaine et si belle. Vous rendez la ville de New York spéciale », A dit Yang, selon Politico. Il a ajouté que les homosexuels étaient le parti « arme secrète » qui devrait les aider « Tout gagner. »



La présidente du club, Rose Christ, a déclaré à Politico que Yang « Est tombé comme s’il était un touriste à New York » qui voulait juste visiter un bar gay. Christ a dit au New York Times que tout le ton de Yang était « dépassé. »





« Il n’arrêtait pas de nous appeler » Votre communauté « , comme si nous étions des extraterrestres, » a déclaré un autre membre du club au Times. Sans surprise peut-être, le SDNYC a choisi d’appuyer le candidat rival Scott Stringer jeudi à la place.

Au cours de la réunion, Yang a raconté avoir demandé à l’un de ses directeurs de campagne, qui est gay, s’il était « aimé » par la communauté LGBTQ +. Christ a dit que c’était une question difficile à poser à un groupe qui ne «Voter comme un monolithe».

Pour aggraver les choses, Yang n’a apparemment pas réussi à aborder une foule de problèmes réels importants pour les New-Yorkais LGBT, y compris le sans-abrisme, les inégalités dans l’accès aux soins de santé et les droits des transgenres.

L’espoir à la mairie a été rapidement incendié sur les réseaux sociaux, où il a été critiqué comme étant déconnecté, en particulier pour un résident de longue date de la ville.

Le cinéaste Harris Doran, un membre du SDNYC qui a assisté à la réunion, a supplié les gens de ne pas voter pour Yang, le qualifiant de « Blague inexpérimentée et mal informée. »

Oh, l’homme Andrew Yang à la réunion d’approbation de Stonewall était une blague inexpérimentée et mal informée qui n’arrêtait pas de nous dire que son directeur de campagne était gay encore et encore et de nommer un bar gay encore et encore. Si vous envisagez de voter pour lui, je vous en supplie, que Dieu nous aide, ne le faites pas. – Harris Doran 🏳️‍🌈 (@harrisdoran) 22 avril 2021

«C’était comme s’il n’avait jamais rencontré d’homosexuel de sa vie, même s’il n’arrêtait pas de nous rappeler que les membres de son équipe étaient homosexuels». Doran a déclaré à NBC News. Il a également publié un enregistrement partiel de la réunion – la décrivant comme « Cringeworthy » – sur Twitter.



Un autre commentateur gay a répondu sur Twitter, affirmant qu’il n’aimait pas être traité comme un « Personnage de Will & Grace » – une sitcom télévisée d’il y a dix ans.



Je suis un mec gay qui fait plus que d’aller dans des bars gay et faire du shopping. Ne vous méprenez pas, j’apprécie énormément ces choses, mais je ne suis pas un personnage de Will & Grace et je n’aime pas particulièrement être traité comme tel. https://t.co/lxgQwwjyPe – Florida Chris (@chrislongview) 22 avril 2021

Cependant, il y en avait quelques-uns qui ne trouvaient pas l’apparence de Yang problématique. Une personne a déclaré que Yang était simplement en train de tendre la main à la communauté et interrogé pourquoi quelqu’un le ferait « Le rejeter comme un allié? »

Une autre personne a estimé que Yang était mal compris et a noté qu’il «Semblait reconnaître qu’il avait du travail à faire pour gagner le respect et la confiance de la communauté.»

