L’ancien espoir présidentiel et actuel candidat à la mairie de New York, Andrew Yang, s’est retrouvé du mauvais côté de Twitter lorsqu’il a publié une image de son ancien chien, admettant qu’il avait abandonné l’animal.

«Le #NationalPetsDay célébrant notre chien Grizzly que nous avons élevé comme chiot mais que nous avons dû donner parce qu’un de nos garçons est devenu allergique à lui. Tu me manques Grizz! Yang a tweeté dimanche, ajoutant le hashtag «#Dogsforyang.»

Yang a inclus des images de lui et de Grizzly, ainsi qu’une vidéo d’eux avec la légende, «Il se souvient encore de papa.

Alors que les photos d’animaux de compagnie peuvent généralement être l’un des moyens les plus innocents et les plus faciles de gagner des éloges sur Twitter, Yang s’est retrouvé principalement à la mode pour toutes les mauvaises raisons, car les critiques l’ont critiqué pour avoir publié une photo avec un chien dont il devait se débarrasser.

« Parler en tant que personne qui venait juste de dire au revoir à mon chat bien-aimé, c’est vraiment bizarre de célébrer un chien que vous * avez donné *, » Matthew Chapman de Raw Story tweeté.

«Vous auriez pu ne rien dire. Il n’y a rien de mal à ne pas avoir d’animaux domestiques » un autre utilisateur a écrit.

« Lorsque vous n’aviez rien à tweeter mais que vous preniez cette décision, » ajoutée une autre.

D’autres se sont émerveillés de la capacité de Yang à gâcher si colossalement un tweet aussi innocent.

« J’ai le sentiment que l’algorithme ou l’IA que votre campagne a décidé d’utiliser est profondément imparfait, » auteur Jeff VanderMeer tweeté.

Votre responsable de campagne a-t-il démissionné suite à un litige salarial, mais a-t-il toujours la connexion à votre compte Twitter? C’est la seule chose qui explique quiconque a brisé un DOG TWEET ffs – Ned Pyle (@NerdPyle) 11 avril 2021

Mec … comment as-tu foiré un poteau de chien? C’est vraiment impressionnant. – Drew Gibson (@SuppressThis) 11 avril 2021

Yang a trouvé des partisans qui ont repoussé la haine, affirmant que l’allergie d’un enfant était une excellente raison de trouver une nouvelle maison pour un animal de compagnie.

« C’est vraiment normal de donner un chien si cela réduit la qualité de vie de votre * enfant réel *, et pourtant, FREAK OUT parce que rien n’est plus précieux que A Good Doggo sur Twitter, » écrivain Sonny Bunch a écrit à la défense de Yang.

Andrew Yang semble avoir été conçu dans un laboratoire pour rendre les gens de Very Twitter fous. – Sonny Bunch (@SonnyBunch) 11 avril 2021

Que sont-ils censés faire? Donner leur enfant? Il n’a pas dit qu’il avait abandonné le chien. – Jimmy Namer (@JimmyNamer) 11 avril 2021

Le tweet viral de Yang fait suite à une autre controverse dimanche après que le candidat à la mairie a tweeté des critiques sur les vendeurs de rue non autorisés à New York.

«Vous savez ce que j’entends encore et encore – que New York n’applique pas les règles contre les vendeurs de rue sans licence. Je suis pour l’augmentation des licences, mais nous devrions faire plus pour les détaillants qui paient un loyer et essaient de survivre ». il a tweeté, ajoutant qu’en tant que maire, il aimerait attirer plus de vendeurs ambulants dans le «Marché légal».

J’aimerais attirer davantage de fournisseurs sans licence sur le marché légal. L’éducation des vendeurs immigrés / non anglophones sur les règles de la vente, l’ouverture de plus d’espaces pour la distribution légale en plein air, la collaboration avec les petites entreprises pour négocier les tensions, tout serait utile. – Andrew Yang🧢🗽🇺🇸 (@AndrewYang) 11 avril 2021

Le message a inspiré de nombreux critiques sur les réseaux sociaux à accuser Yang de ne pas soutenir «Les gens de la classe ouvrière».

C’est une très mauvaise prise Andrew. – Shaun King (@shaunking) 11 avril 2021

Aimez-moi un candidat à la mairie qui combat les combats importants comme * vérifie les notes * essayant de punir les gens de la classe ouvrière qui font des plats très délicieux et sont souvent des aliments de base d’une communauté. – Erick Fernandez (@ErickFernandez) 11 avril 2021

Oh oui, les vendeurs de rue sont beaucoup moins susceptibles de lutter pour survivre que les détaillants qui ont accès à autant de capital pour pouvoir louer un bien immobilier – Ashley Fairbanks (@ziibiing) 11 avril 2021

