L’homme d’affaires devenu politicien Andrew Yang a appelé la ville de New York à adopter un certificat numérique montrant la preuve de la vaccination contre Covid-19. Les réactions des médias sociaux soulignent la nature à double tranchant de la proposition.

Yang, qui a annoncé sa candidature à la mairie de New York le mois dernier, a déclaré à CBS News que même avec le déploiement des vaccins, de nombreuses personnes se sentiraient toujours mal à l’aise de fréquenter les bars, restaurants et autres lieux qui ont eu du mal à survivre après des mois de restrictions aux coronavirus. . Selon l’entrepreneur, qui a acquis une notoriété nationale lors de sa tentative infructueuse de devenir le candidat démocrate à la présidence, une nouvelle forme d’identité médicale aiderait à donner aux gens la tranquillité d’esprit et « accélérer » le rebond économique de la Big Apple.

« Nous pouvons accélérer ce processus en ayant un passeport vaccinal que vous pouvez avoir sur votre smartphone », Dit Yang. «Vous pouvez simplement démontrer très rapidement que vous avez été vacciné et vous pouvez aller dans ce restaurant ou lieu, puis retirer votre masque et respirer littéralement plus facilement en sachant que tout le monde a été vacciné.»

.@AndrewYang discute de ses plans pour aider la ville de New York à «accélérer» le processus de retour post-COVID – y compris un «passeport vaccinal» pour les smartphones afin que les gens puissent facilement montrer aux entreprises et aux lieux leur statut vaccinal avant d’entrer https://t.co/jg1Ksp42bk pic.twitter.com/uT1yT3uOgV – CBS News (@CBSNews) 23 janvier 2021

Notant que de nombreuses entreprises comptent sur les millions de touristes qui visitent la ville chaque année, Yang a fait valoir que New York « Besoins » un certificat de vaccin afin de rendre les gens « excité » et « sur de soi » rendre.

Mais les réactions à la proposition reflètent le débat très controversé sur l’utilisation de la vaccination comme moyen d’accorder certains privilèges.

Certains saluéYang’s «Pensée progressive» et a exprimé l’espoir que les sites exigeront une preuve de vaccination pour toutes les personnes, y compris les employés.

génial. et j’aimerais voir les certifications vaccinales de chaque travailleur sur site – Acteur amer (@_Bitter_Actor) 23 janvier 2021

D’autres ont fait preuve de scepticisme sur l’idée, accusant Yang de renoncer à la vie privée et fabrication vaccination dans un « affaires. »

Mec, Yang travaille VRAIMENT dur pour aider les gens à perdre leur vie privée. Pourquoi s’arrêter aux vaccins COVID? Laissons juste obtenir tout un régiment de médailles à mettre sur nos revers qui montrent que nous avons nos oreillons, la rougeole, la varicelle, le tétanos … etc. #SMH – 🎈2021🎉🥃 Substitut de Cicéron 😷☕🚴🏈 (@SaltmeadowGroup) 23 janvier 2021

En dépit des préoccupations éthiques, un intervenant argumenté que les touristes seraient en fait moins susceptibles de visiter la ville s’ils étaient forcés d’acquérir la nouvelle forme d’identification, ce qui rendrait la proposition de Yang contre-productive et même nuisible.

Il y avait également des questions sur la compréhension de Yang de la science derrière les jabs Covid-19 actuellement sur le marché américain.

Ils ne connaissent pas encore la transmission du vaccin. – Planificateur de ville anarchiste de New York (@crackeyedcomedy) 23 janvier 2021

Les vaccins, développés par Pfizer et Moderna, n’ont pas été testés dans des essais pour déterminer s’ils arrêtent ou réduisent la transmission du coronavirus. À l’heure actuelle, il a été démontré que les deux aident à prévenir les symptômes graves résultant d’une infection à Covid-19.

En fait, l’affirmation de Yang selon laquelle le fait d’être vacciné permettrait aux gens de renoncer aux masques et à d’autres mesures est en contradiction avec les déclarations publiées par l’Organisation mondiale de la santé. Le scientifique en chef de l’OMS, le Dr Soumya Swaminathan, a déclaré le mois dernier qu’il n’y avait aucune preuve que les injections de Covid-19 administrées aux États-Unis et en Europe empêchent les gens de transmettre le virus à d’autres, ce qui signifie qu’il serait prématuré de relâcher la distance sociale et autres précautions.

Ce n’est pas la première fois que Yang plaide pour des passeports vaccinaux. En décembre, il a déclenché un débat féroce sur Internet après avoir insisté sur le fait qu’il « devrait être » un moyen pour les gens de montrer une preuve de vaccination, « Comme un code à barres qu’ils peuvent télécharger sur leur téléphone. » Mieux connu pour son plaidoyer en faveur du revenu de base universel, Yang a lancé un certain nombre de politiques hors des sentiers battus contre les coronavirus, notamment l’utilisation de camions de crème glacée comme centres de vaccination mobiles.

