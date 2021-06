Andrew Yang concède la course à la mairie de New York après que les sondages primaires aient montré un soutien à la traîne – RT USA News

L’espoir du maire de New York, Andrew Yang, a admis sa défaite lors de la primaire démocrate de la ville, concédant la course après que les premiers résultats aient montré un soutien en baisse rapide.

« Vous savez tous que je suis un gars des chiffres. Je suis quelqu’un qui trafique ce qui se passe par les chiffres, et je ne serai pas le prochain maire de New York sur la base des chiffres qui sont arrivés ce soir », Yang a déclaré à ses partisans lors d’une brève conférence de presse mardi soir, ajoutant « Je concède cette course.

Bien que nous ne sachions finalement pas qui sera le prochain maire, quelle que soit cette personne, je serai très heureux de travailler avec eux pour aider à améliorer la vie des 8,3 millions de personnes qui vivent dans notre grande ville.

La concession intervient après que Yang, qui était auparavant considéré comme un favori, soit tombé à la quatrième place dans les premiers résultats primaires, recueillant seulement 11,7% des voix avec plus de 85% des circonscriptions déclarant des résultats. Le candidat Eric Adams reste en première place, avec 30,7% de votes en sa faveur jusqu’à présent, tandis que Maya Wiley et Kathryn Garcia sont derrière avec 21,6% et 20,7%, respectivement.

Yang s’est fait connaître du public après l’échec de la candidature présidentielle de 2020, au cours de laquelle il a promis un revenu de base universel de 1 000 dollars par mois à chaque Américain adulte. Alors qu’il était autrefois considéré comme un concurrent sérieux dans la course à la mairie, l’enthousiasme pour l’ancien entrepreneur en technologie s’est depuis estompé.

Il a porté un coup à sa propre campagne la semaine dernière avec des remarques controversées sur les malades mentaux, attisant l’indignation après avoir soutenu que les New-Yorkais « Ayons le droit de marcher dans la rue et de ne pas craindre pour notre sécurité car une personne malade mentale va s’en prendre à nous. » Bien qu’il se soit plus tard positionné comme un « défendre la santé mentale », le commentaire a néanmoins été largement éreinté.

En mai, lors de l’escalade de la violence entre Israël et les Palestiniens, Yang s’est attiré des ennuis après avoir tweeté que les habitants de New York soutenaient leur « frères et sœurs en Israël qui affrontent le terrorisme et persévérent ». Après le contrecoup, il a admis que le tweet « n’a pas reconnu la douleur et la souffrance des deux côtés. »

Pour la course actuelle de la ville, New York utilise pour la première fois un système de vote à choix classé, permettant aux électeurs de classer leurs cinq premiers choix sur les bulletins de vote, plutôt que de sélectionner un seul candidat pour gagner. Avec le nouveau système en place, ainsi que des dizaines de milliers de bulletins de vote par correspondance qui seront comptés au début du mois prochain, un gagnant n’émergera probablement pas avant plusieurs semaines.





