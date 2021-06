Andrew Yang concède dans la course à la mairie de New York

Andrew Yang a concédé la course pour remplacer le maire de New York, Bill de Blasio, après qu’il lui était clair qu’il n’obtiendrait pas assez de voix, même avec le vote par choix classé et les bulletins de vote par correspondance qui n’ont pas encore été comptés.

L’entrepreneur, qui s’est présenté à la présidence et n’a jamais occupé de poste politique auparavant, a remercié sa femme et ses partisans dans un hôtel de Hell’s Kitchen tard mardi soir, environ deux heures après la fermeture des bureaux de vote, et a déclaré que la campagne était incroyable et qu’il avait beaucoup appris. À propos de la ville.