Andrew Wiggins des Warriors marque huit trois dans une «séquence de jeu phénoménale» contre les Houston Rockets | Nouvelles de la NBA

Andrew Wiggins des Golden State Warriors a marqué un record de la saison avec 36 points contre les Houston Rockets dans une victoire de 120-101, dont huit trois, dans ce que l’entraîneur Steve Kerr a qualifié de “séquence phénoménale du match”.

Samedi soir, Andre Wiggins a presque réalisé son neuvième meilleur pointeur en carrière, mais son pied était en jeu.

Il a ébloui au-delà de l’arc, marquant un record de 36 points de la saison et égalant son sommet en carrière avec huit 3, menant les Golden State Warriors devant les Houston Rockets 120-101 lors du deuxième match consécutif pour les deux équipes.

“J’avais l’impression de couler”, a déclaré Wiggins. “Mon tir était bon, mes coéquipiers ont fait un excellent travail pour me trouver et m’obtenir des tirs ouverts et une belle apparence.”

Cela n’est pas une surprise pour de nombreuses personnes impliquées dans la scène Dubs, conscientes des bouffonneries de Wiggins où il tire plus de 100 3 points en autant de répétitions que nécessaire “jusqu’à ce que je me sente bien”.

L’entraîneur-chef Steve Kerr l’a admis dans son propre récit du match : “Ce fut 18 premières minutes phénoménales de lui et des gars, je pensais que c’était peut-être la meilleure séquence que nous ayons eue de toute l’année pour commencer le match”.

Wiggins a renversé trois matchs consécutifs au milieu du troisième quart et a tiré 14 sur 19 au total alors que les Warriors remportaient leur 10e de suite à domicile. Et il n’était pas le seul à propulser les Warriors vers la victoire.

Stephen Curry a marqué 30 points avec huit trois pour aller avec 10 passes décisives. Jordan Poole a commencé à la place d’un Klay Thompson au repos et a ajouté 21 points et cinq passes décisives, une nuit après une performance de 30 points sur le banc avec sept trois, un sommet de la saison.

Pas de carburant dans l’attaque des Rockets

Bien qu’il soit très clair que les Rockets ont été déjoués par une attaque dominante des Warriors, il reste quelques questions concernant les leurs dans cette dernière défaite.

Bien sûr, Kevin Porter Jr. a marqué 20 points et Tari Eason en a contribué 13 sur le banc pour Houston.

Mais Jalen Green, qui a ajouté 13 points au classement, a raté ses cinq essais à longue distance une nuit après que le garde de 20 ans en ait eu 30 pour aider à alimenter un retour de 16 points dans la seconde moitié d’un superbe 122- 121 victoires à Phoenix. Les Rockets ont été lents dès le début dans celui-ci, et ils n’ont personne à blâmer mais eux-mêmes.

Face à leur quatre défaites consécutives, ils devront espérer des ramifications plus roses lundi soir lorsqu’ils affronteront les 76ers de Philadelphie 12-11.