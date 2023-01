Andrew Tate : une chronologie des rangées de Twitter à une cellule roumaine | Nouvelles du monde

Andrew Tate est passé d’une petite célébrité – concurrent de Big Brother, kickboxer, influenceur – à un nom connu pour ses vidéos misogynes, ses interdictions de médias sociaux et son arrestation très médiatisée en Roumanie.

Il est détenu parce qu’il est soupçonné de viol et de trafic d’êtres humains – des allégations qu’il nie.

Cela a été un coup de sifflet quelques mois de publications controversées sur Twitter, de dates d’audience et de disputes avec la militante pour le climat Greta Thunberg.

Voici ce qui a conduit à Tatel’arrestation de et ce qui s’est passé depuis qu’il a été détenu.

Avril 2022 – le premier raid

Le 11 avril, le domicile de Tate a été perquisitionné par la police roumaine dans le cadre de son enquête sur des allégations de traite des êtres humains et de viol.

La Direction roumaine des enquêtes sur le crime organisé et le terrorisme, connue sous le nom de DIICOT, a souligné ce raid comme preuve que leur enquête est en cours depuis des mois, et l’arrestation de Tate en décembre n’était pas liée aux boîtes de pizza montrées dans une vidéo de clapback destinée à Greta Thunberg ( plus à ce sujet plus tard).

Août 2022 – interdictions des réseaux sociaux

Tate est interdit de Instagram, Facebook et Youtube pour avoir enfreint les règles sur les “personnes dangereuses” et enfreint les règles relatives aux discours de haine.

Cela a porté à cinq son nombre d’interdictions de médias sociaux. Il a été expulsé de Twitter en 2017 (mais autorisé à revenir en novembre 2022) et TikTok ne lui laissera pas de compte – bien que cela n’ait pas empêché ses vidéos d’accumuler des millions de vues sur la plateforme.

Il s’est relancé sur le plateforme de streaming Rumblequi se décrit comme « immunisé contre l’annulation de la culture ».

27 décembre 2022 – Ligne Greta Thunberg

Tate aiguillonne la militante pour le climat Greta Thunberg sur Twitter, partageant une photo de lui debout à côté d’une Bugatti, se vantant de ses 33 voitures et lui demandant son adresse e-mail afin qu’il puisse envoyer des détails sur leurs “énormes émissions”.

La réponse de Mme Thunberg – comportant une fausse adresse e-mail se moquant de lui et se terminant par les mots “getalife.com”. – est devenu l’un des tweets les plus appréciés de l’histoire.

28 décembre 2022 – vidéo clapback pizza

Il enchaîne avec une vidéo où il fume un cigare et dit à Mme Thunberg de “se faire une vie”. Il est passé devant une pile de boîtes à pizza portant la marque roumaine, engendrant la théorie selon laquelle la vidéo a révélé son emplacement à la police.

Il n’y a aucune preuve que ce soit le cas bien que Mme Thunberg en a profité pour une fouilletweetant : “C’est ce qui se passe quand vous ne recyclez pas vos cartons de pizza.”

29 décembre 2022 – l’arrestation

Tate est arrêté, avec son frère Tristan et deux femmes roumaines. Ils étaient soupçonnés de trafic d’êtres humains, de viol et d’appartenance à un groupe criminel organisé.

Ils ont d’abord été détenus pendant 24 heures, qui ont ensuite été prolongées à 30 jours. 30 jours supplémentaires ont été ajoutés en janvier, leur permettant de se tenir jusqu’au 27 février.

10 janvier 2023 – comparution devant le tribunal

Les frères Tate comparaître devant le tribunal de Bucarest. Ils perdu leur appel contre le tribunal prolongeant leur détention.

Un document expliquant la motivation du juge pour la prolongation a déclaré que “la possibilité qu’ils se soustraient aux enquêtes ne peut être ignorée” et qu’ils pourraient “quitter la Roumanie et s’installer dans des pays qui n’autorisent pas l’extradition”.

Leurs avocats ont également fait valoir – sans succès – que le tribunal devait restituer les biens saisis lors de leur arrestation, notamment des propriétés, des terrains et une flotte de voitures de luxe.

12 janvier 2023 – maisons perquisitionnées

La police perquisitionne sept autres maisons dans le but de découvrir de nouvelles preuves dans l’enquête sur Tate.

14 janvier 2023 – voitures de luxe saisies

Les autorités roumaines saisissent plusieurs voitures de luxe de la villa de Tate. Les voitures, qui comprenaient une Rolls-Royce et une BMW, ont été retirées de la maison et transportées par la police dans un entrepôt secret.

25 et 26 janvier 2023 – frères interrogés

Les frères ont passé deux jours d’interrogatoire au siège de Bucarest de l’organisation qui s’attaque au crime organisé et au terrorisme, connue sous le nom de Diicot.

Alors que le couple arrivait le deuxième jour, Tristan Tate a déclaré aux journalistes : “Quelle preuve y a-t-il ? Il n’y en a pas.”

Andrew Tate a protesté de son innocence en partant en disant: “Il n’y a aucune preuve dans mon dossier parce que je n’ai rien fait de mal.”

La porte-parole de Diicot, Ramona Bolla, a déclaré qu’il fallait du temps pour passer en revue les “multiples appareils” saisis.