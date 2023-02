Andrew Tate: un tribunal roumain se prononcera sur la détention pour trafic d’êtres humains présumé

Un tribunal roumain doit statuer sur une contestation déposée par Andrew Tate, une personnalité Internet connue pour ses discours de haine, contre son arrestation de 30 jours pour trafic d’êtres humains présumé et formation d’un groupe criminel organisé pour exploiter six femmes.

Tate, son frère Tristan et deux suspectes roumaines ont été arrêtés par les procureurs roumains anti-crime organisé le 29 décembre dans l’attente d’une enquête pénale.

Ils ont nié avoir commis des actes répréhensibles par l’intermédiaire d’un avocat et ont contesté le mandat d’arrêt.

Les procureurs ont déclaré que les frères Tate avaient recruté leurs victimes en les séduisant et en prétendant à tort vouloir une relation.

Les victimes ont ensuite été emmenées dans des propriétés à la périphérie de Bucarest et, par la violence physique et l’intimidation mentale, ont été exploitées sexuellement en étant forcées de produire du contenu pornographique pour des sites de médias sociaux qui ont généré d’importants gains financiers, selon les procureurs.

Les procureurs ont également déclaré que l’un des frères avait violé l’une des victimes en mars de l’année dernière, date à laquelle l’enquête a commencé.

“La possibilité que les suspects échappent à l’enquête, quittent la Roumanie et s’installent dans des pays qui n’autorisent pas l’extradition compte tenu de leurs possibilités financières et des commentaires publics à cet égard ne peuvent être ignorées”, a déclaré le juge du tribunal dans le procès-verbal approuvant l’arrestation.

Les procureurs ont saisi 15 véhicules de luxe et plus de 10 propriétés et maisons appartenant aux suspects dans les comtés de Bucarest et de Prahova et Brasov, a déclaré à Reuters Ramona Bolla, porte-parole de l’unité roumaine de lutte contre le crime organisé DIICOT.

La saisie visait à empêcher la vente ou la dissimulation des actifs.

Si le tribunal confirme le mandat d’arrêt et que l’enquête nécessite plus de temps, les procureurs peuvent demander l’approbation de nouvelles prolongations allant jusqu’à 180 jours de détention en vertu de la loi roumaine.

Tate a acquis une notoriété grand public pour ses remarques misogynes et ses discours de haine, ce qui l’a exclu de toutes les principales plateformes de médias sociaux, bien que son compte Twitter ait été rétabli en novembre.

Icône de caméra Andrew Tate, au centre, et son frère Tristan, à droite, ont été arrêtés le mois dernier en Roumanie pour trafic d’êtres humains et viol, puis arrêtés pendant 30 jours après une décision de justice. Crédit: Vadim Ghirda / PA

L’ancien kickboxeur professionnel, qui détient la nationalité américaine et britannique, a déclaré que les femmes sont en partie responsables du viol et qu’elles appartiennent aux hommes.

C’est un misogyne autoproclamé.

Dans un podcast l’année dernière, il a déclaré qu’il avait commencé à gagner de l’argent en convainquant plusieurs copines de discuter par vidéo et de partager les bénéfices lorsqu’il vivait à Londres.

“Comment puis-je utiliser ces femmes pour me faire de l’argent?” Tate a déclaré, ajoutant que son entreprise avait commencé avec deux petites amies et avait culminé avec 75 femmes travaillant pour lui et gagnant 600 000 $ US (867 573 $ A) par mois.

Il a également déclaré avoir déménagé en Roumanie après avoir fait l’objet d’une enquête au Royaume-Uni sur des accusations d’agression sexuelle, qui ont finalement été abandonnées parce qu’il aimait vivre dans des pays où la corruption était accessible à tous.