Andrew Tate tweete comme “un enfant emo de 14 ans” alors qu’il était dans une prison roumaine, torréfié

Andrew Tate, qui a été arrêté en Roumanie pour avoir formé un groupe criminel organisé ciblant les femmes, continue de tweeter. Bien qu’il soit peu probable qu’il soit en fait celui qui tweete physiquement depuis l’intérieur de sa cellule de prison selon une enquête menée par Insider, ses tweets “ à la Dostoïevski ” (si Dostoïevski était un enfant emo de 14 ans sur Tumblr ou Wattpad) sont se faire rôtir à gauche et à droite.

“La beauté est éphémère”, lit-on dans l’un de ses tweets. “Il y a actuellement une tempête de neige ici en Roumanie, le métal pique comme de la glace. On dit qu’on n’apprécie pas vraiment quelque chose tant qu’il n’est pas parti. C’est absolument vrai. Il n’y a pas de lumière sans obscurité. .”

“Vous apprenez à sourire sous la pluie” il est devenu complètement emo— Chimene Suleyman (@chimenesuleyman) 2 février 2023

Avec Greta Thunberg au volant en train de manger une pizza— DAN (@dankthemanc) 3 février 2023

Ne salissez pas Roy comme ça. Ceci est un enfant emo de 14 ans sur wattpad.— //CM Post (@AuthorCompost) 3 février 2023

Plus tôt, l’e-mail d’Andrew Tate se plaignant des “conditions de vie inhumaines” dans la prison roumaine a été grillé de la même manière. “Ils essaient de me briser. Jeté dans une cellule sans lumière. Les cafards, les poux et les punaises de lit sont mes seuls amis la nuit”, Tate a écrit dans l’e-mail envoyé à ses abonnés à la newsletter. Il a insisté sur son innocence et a parlé de conserver ses « manières » même dans les difficultés, selon un rapport de Geo News.

Tate, tristement célèbre pour ses idéaux misogynes, a été arrêté pour avoir formé un groupe criminel organisé ciblant les femmes. Cela faisait suite à un échange viral avec la militante climatique Greta Thunberg et avait fait sensation. Après s’être plaint de ses conditions de vie en prison, Tate s’est fait troller.

