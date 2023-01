Andrew Tate trollé après s’être plaint de cafards dans une prison roumaine

L’e-mail d’Andrew Tate se plaignant des “conditions de vie inhumaines” dans la prison roumaine a fait surface le 24 janvier. “Ils essaient de me briser. Jeté dans une cellule sans lumière. Les cafards, les poux et les punaises de lit sont mes seuls amis la nuit”, a écrit Tate. dans l’e-mail envoyé à ses abonnés à la newsletter. Il a insisté sur son innocence et a parlé de conserver ses « manières » même dans les difficultés, selon un rapport de Geo News.

Tate, tristement célèbre pour ses idéaux misogynes, a été arrêté pour avoir formé un groupe criminel organisé ciblant les femmes. Cela faisait suite à un échange viral avec la militante climatique Greta Thunberg et avait fait sensation. Après s’être plaint de ses conditions de vie en prison, Tate se fait troller.

Andrew Tate poursuit dans un e-mail aux abonnés du site Web : « Ils essaient de briser mon Iron Mind avec un emprisonnement injuste. Mon respect absolu pour tous ceux qui m’entourent est mon acte de rébellion absolue. Ils ne peuvent pas me briser. Mes gardes savent que je suis innocent. pic.twitter.com/Mu9mMn5ork — PopCrave (@PopCrave) 24 janvier 2023

Les cafards ont toujours été vos seuls amis – Kendall Rae (@KendallRaeOnYT) 24 janvier 2023

Compte à rebours des jours jusqu’à ce qu’il transforme cette expérience en un nouveau “comment être alpha”: le mode prison – Ready To Glare 🔪 (@ReadytoglareYT) 24 janvier 2023

Lorsque vous vous rendez dans un pays parce que vous êtes convaincu que ses forces de police et son gouvernement sont corrompus et facilement soudoyés, cela s’accompagne souvent de la mise en garde que lorsque vous serez finalement arrêté et emprisonné, leurs prisons seront absolument horribles. lit, allonge-toi dedans. https://t.co/ztLmOyAvNh— Devinez qui est de retour (de retour)🇵🇲 (@53gaDr3amca5t) 25 janvier 2023

Je me souviens quand ce type a tweeté des conneries bizarres sur ses voitures à Greta Thunberg, puis elle a eu une réponse amusante, puis toute sa vie s’est effondrée. C’était cool. https://t.co/NquDM9h9dF– Joe Rémi (@JoeOfTheNorth) 25 janvier 2023

Le clapback emblématique de Greta Thunberg à Andrew Tate a envoyé des ondes de choc à travers le monde de Twitter et son tweet a atteint les rangs des tweets les plus appréciés de tous les temps. Le clapback de Thunberg à Tate se vantant de ses 33 voitures disait « oui, s’il vous plaît, éclairez-moi. écrivez-moi à smalld *** energy@getalife.com “. Il s’agit actuellement du cinquième tweet le plus apprécié de tous les temps avec 3,7 millions de likes sur la plate-forme. L’arrestation de Tate en Roumanie, soupçonnée de viol, de traite des êtres humains et d’autres accusations, a suivi de près son échange avec Thunberg.

