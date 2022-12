Andrew Tate “sera enfermé dans une cellule avec un matelas infesté de punaises de lit”

Andrew Tate a été arrêté en lien avec des accusations de viol et de traite des êtres humains (Photo: AP) Andrew Tate fêtera probablement le Nouvel An dans une cellule de prison exiguë qu’il ne peut quitter qu’une heure par jour au milieu d’une enquête sur la traite des êtres humains et le viol. Tate, 36 ans, était arrêté jeudi aux côtés de son frère Tristan, 34 ans, et de deux ressortissants roumains et sera placé en garde à vue pendant 30 jours. L’influenceur de la jet-set est connu pour sa collection de voitures de luxe gourmandes en essence et a même été emmené menotté de sa villa haut de gamme de Bucarest. Mais sa vie dans l’un des centres de détention et d’arrestation préventive de Roumanie pourrait être légèrement différente de celle à laquelle l’ancien kickboxeur est habitué. Il existe des dizaines de centres à travers la Roumanie gérés par les forces de police du pays – bien que l’on ne sache pas où Tate a été placé. Cependant, une enquête du Conseil de l’Europe donne un aperçu des conditions auxquelles Tate est probablement confrontée. Les cellules de détention sont souvent à l’étroit et ne mesurent que 15 mètres carrés avec une salle de bain attenante – des toilettes creusées dans le sol dans une cabine ouverte, a constaté le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants plus tôt cette année.



Andrew Tate a été arrêté après avoir publié une vidéo sur les réseaux sociaux de lui-même se moquant de Greta Thunberg (Photo : Twitter/Cobratate) Les conditions sont “généralement médiocres”, indique le rapport, “avec des cellules vétustes, manquant d’équipements (espaces de rangement, tables et chaises), et des matelas et literie usés et infestés de punaises de lit et de cafards”. «De nombreuses plaintes ont été reçues concernant l’accès très limité à l’eau chaude ainsi que le chauffage insuffisant des cellules en hiver. « De plus, les installations sanitaires étaient souvent en mauvais état et les personnes détenues ne recevaient pas les quantités appropriées de détergents et de produits d’hygiène. Il était relativement rare que les détenus passent plus d’une heure à l’extérieur chaque jour, de nombreux détenus étant coincés derrière les barreaux 23 heures par jour. Tate, dont Instagram est rempli de photos de lui assis dans des jets privés et debout à côté de voitures de sport lisses, pourrait devoir passer environ une heure par jour dans une cour d’exercice “austère et oppressante”. “Les cours étaient généralement équipées de barres d’exercice, mais plusieurs manquaient de moyens de repos”, a poursuivi le comité, les auteurs concluant que la plupart des centres n’étaient “pas appropriés pour l’exercice quotidien et l’accès à l’air frais”.



Tate a été sorti menotté de sa villa de Bucarest (Photo: Reuters) Dans un rapport 2021 sur les droits de l'homme en Roumanie, le Département d'État américain a constaté que les prisons roumaines ne sont pas conçues pour un séjour de longue durée. "Ces installations étaient souvent situées dans des sous-sols et n'avaient pas de lumière naturelle et des installations sanitaires inadéquates", ont écrit des responsables du département. En moyenne, les personnes détenues restent environ deux mois dans les centres, selon le gouvernement roumain. Tate était initialement détenue pendant 24 heures, mais vendredi, un juge de Bucarest a ordonné la détention des quatre parties pendant 30 jours supplémentaires – les avocats de Tate ont fait appel de la décision "décevante". Un juge d'appel pourrait prendre une décision sur la durée de détention de Tate dès lundi, a déclaré Eugen Vidineac, son avocat. Les procureurs ont déclaré qu'ils enquêtaient pour savoir si les quatre suspects avaient créé un groupe criminel l'année dernière pour se livrer à la traite des êtres humains en Roumanie, au Royaume-Uni et aux États-Unis. L'ancien kickboxeur est connu pour ses commentaires misogynes sur les femmes (Photo : Andrew Tate/Twitter) Les autorités ont indiqué que jusqu'à présent, six victimes avaient été identifiées. Les procureurs ont mentionné une allégation distincte de viol datant de mars de cette année, mais n'ont pas précisé contre quel suspect l'allégation avait été soulevée. Les avocats de Tate ont nié les accusations. Pendant des années, Tate a cherché à créer une marque en ligne en tant que «misogyne» autoproclamé, avec son site Web proposant des leçons sur la «création de richesse» ainsi que la vente de suppléments et de tasses. L'ancienne star de Big Brother a fait une série de commentaires haineux principalement sur les femmes, comme dire que les femmes qui sont violées sont "en partie responsables". Il a gagné en pertinence dans le courant dominant lorsqu'il s'est battu en ligne avec Greta Thunberg, une militante climatique de 19 ans. En réponse à un tweet, il a tagué Thunberg en se vantant de sa collection de voitures et en lui demandant son e-mail, elle a tweeté: "Oui, s'il vous plaît, éclairez-moi." 'Ecrivez-moi à smalld ** kenergy@getalife.com.'

