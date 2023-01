Andrew Tate sera détenu pendant 30 jours après son arrestation

Un tribunal roumain a ordonné la détention de 30 jours de l’influenceur controversé Andrew Tate.

Tate fait partie de ceux qui auraient recruté et exploité des femmes en les contraignant au « travail forcé… et à des actes pornographiques en vue de produire et de diffuser ce matériel » en ligne.

Les utilisateurs de Twitter soupçonnent que son échange en ligne houleux avec Greta Thunberg aurait pu conduire à son arrestation, mais les autorités ont déclaré que “toute une gamme de moyens” a été utilisée pour localiser l’ancien kickboxeur professionnel.

Un tribunal roumain a ordonné vendredi la détention de 30 jours de l’influenceur controversé Andrew Tate à la suite de son arrestation pour trafic d’êtres humains présumé, viol et formation d’un groupe criminel.

Ramona Bolla, porte-parole de la Direction roumaine de lutte contre le crime organisé et le terrorisme (DIICOT), a déclaré vendredi à l’AFP que quatre suspects avaient été placés en détention provisoire pendant 30 jours après leur arrestation jeudi soir.

Il s’agit de l’ancien kickboxeur professionnel Tate, de nationalité anglo-américaine, de son frère Tristan et de deux citoyens roumains.

Tate et son frère ont d’abord été détenus pendant 24 heures, mais les procureurs avaient demandé à un tribunal de Bucarest de prolonger la détention des quatre suspects dans le cadre de leur enquête en cours.

Depuis début 2021, le parquet enquête sur les suspects et avait déjà perquisitionné la villa de Tate en avril.

Les quatre suspects auraient recruté et exploité des femmes en les contraignant au « travail forcé… et à des actes pornographiques en vue de produire et de diffuser ce matériel » en ligne pour « obtenir des avantages financiers substantiels ».

Six victimes potentielles ont à ce jour été identifiées.

La police roumaine a perquisitionné cinq endroits à travers le pays dans le cadre de son enquête.

Buzz sur Twitter

Cette décision est intervenue quelques jours seulement après que Tate a eu un échange houleux sur Twitter avec l’écologiste suédoise Greta Thunberg, qui, selon les internautes, a aidé la police roumaine à le localiser et à l’arrêter.

Des échanges viraux sur Twitter entre Tate et Thunberg cette semaine sur des sujets allant des voitures aux “émissions énormes” aux boîtes à pizza, ont alimenté les spéculations sur les réseaux sociaux.

Certains internautes ont fait valoir que la marque de pizza présentée dans une vidéo publiée par Tate lors de ses échanges de colère avec Thunberg avait aidé la police à confirmer la présence de Tate en Roumanie.

“C’est ce qui se passe lorsque vous ne recyclez pas vos boîtes de pizza”, a plaisanté Thunberg sur Twitter après l’arrestation de Tate.

voici ce qui se passe lorsque vous ne recyclez pas vos cartons de pizza – Greta Thunberg (@GretaThunberg) 30 décembre 2022

Mais la porte-parole du DIICOT, Bolla, a déclaré à l’AFP plus tôt vendredi que “ce n’est pas lié”.

“Pour déterminer si une personne se trouve ou non dans le pays, nous utilisons toute une panoplie de moyens”, a-t-elle dit, soulignant que “des mandats d’arrêt et des perquisitions” avaient déjà été mis en place.

La porte-parole de Greta Thunberg a confirmé à l’AFP que son tweet de ce matin – qui a jusqu’à présent récolté environ 2,4 millions de likes – était en fait une “blague”.

Les autorités roumaines “n’ont pas été en contact avec elle”, a ajouté le porte-parole.

Tate est apparu sur le Grand frère émission de télévision en 2016, mais a été supprimée après la diffusion d’une vidéo le montrant en train d’attaquer une femme.

Il a déménagé en Roumanie il y a plusieurs années avec son frère.

Tate a été banni de nombreuses plateformes de médias sociaux pour des remarques misogynes et des discours de haine, mais a été autorisé à revenir sur Twitter après qu’Elon Musk a acheté la société.