Andrew Tate sera détenu dans une prison roumaine pendant 30 jours. Voici à quoi pourrait ressembler sa vie en détention.

L’influenceur Andrew Tate a été détenu par les autorités roumaines et sera détenu pendant 30 jours.

Sa détention fait partie d’une enquête sur une potentielle opération de traite des êtres humains.

Un rapport sur les centres de détention roumains a révélé que la plupart des gens passaient 23 heures par jour dans leurs cellules.

Autodécrit “misogyne”influenceur des médias sociaux et l’ancien kickboxeur Andrew Tate passera le début de 2023 derrière les barreaux après que la police roumaine l’ait arrêté, lui et son frère, juste avant le début de la nouvelle année dans le cadre d’une enquête sur le viol et la traite des êtres humains.

Selon les procureurs, les frères et sœurs et deux autres “semblent avoir créé un groupe criminel organisé dans le but de recruter, héberger et exploiter des femmes en les forçant à créer du contenu pornographique”.

Un avocat de Tate a nié les accusations. L’avocat de la Tate, Eugen Constantin Vidineac, a déclaré aux journalistes: “De notre point de vue, il n’y a aucune raison … de prendre cette mesure préventive la plus drastique, mais c’est la prérogative du juge.”

Plus tôt ce mois-ci, un tribunal roumain a jugé que la police pouvait détenir les quatre hommes accusés pendant 30 jours alors que leur enquête se poursuit. Le 20 janvier, leur détention a été prolongée de 30 jours supplémentaires

Il existe des dizaines de soi-disant centres de détention et d’arrestation préventive, à travers la Roumanie, administrés par la police du pays. Tate et son frère sont actuellement détenus à Bucarest, la capitale nationale.

Comment se passe la vie en garde à vue ? “Les cafards, les poux et les punaises de lit sont mes seuls amis la nuit”, a écrit Tate dans une apparente message de prison partagé avec sa liste d’abonnés par e-mail le 24 janvier. L’influenceur a accusé ses geôliers “d’essayer de me briser”.

Les conditions décrites par Tate ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante. Mais des observateurs internationaux ont précédemment critiqué le recours de la Roumanie aux centres de détention gérés par la police et ont déclaré que les conditions dans les prisons n’étaient pas toujours conformes aux normes établies dans les lois nationales.

Selon les statuts roumains, Tate devrait bénéficier d’au moins une heure par jour de loisirs en plein air et d’un accès à des équipements d’exercice, ainsi que d’un accès à une bibliothèque, selon un Rapport d’avril 2022 émis par le Comité du Conseil de l’Europe pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Lui et les autres détenus devraient également avoir la possibilité de travailler à l’entretien de l’établissement et “de participer à des activités professionnelles, récréatives et culturelles”, note le rapport.

Cependant, après avoir visité plusieurs centres de détention roumains, les auteurs du rapport ont été découragés par la réalité qu’ils ont vue.

Pour commencer, la plupart des gens passaient 23 heures par jour dans leurs cellules, soit à regarder la télévision – « s’ils en avaient une » – à écouter la radio, soit à lire, a constaté la délégation. Le seul travail n’était pas rémunéré et consistait à nettoyer et entretenir les espaces communs en échange d’avantages tels que “des droits de visite prolongés”, selon le rapport. Quant aux activités culturelles, professionnelles et autres activités récréatives ? Il n’y avait tout simplement “aucune possibilité”.

Tate, un ancien kickboxeur, ne profitera pas non plus d’un environnement de fitness de haute qualité. “L’exercice en plein air ne durait en général qu’une heure par jour et se déroulait dans des cours qui étaient généralement petites… austères et oppressantes (entourées de murs et fermées par une ou plusieurs couches de grilles métalliques basses au-dessus de la tête) et étaient partiellement couvert par un panneau de toit en plexiglas », indique le rapport. “Les cours étaient généralement équipées de barres d’exercice, mais plusieurs manquaient de tout moyen de repos”, poursuit-il, les auteurs concluant que la plupart des centres n’étaient, en fait, “pas appropriés pour l’exercice quotidien et l’accès à l’air frais”.

Le Département d’État américain, dans un rapport 2021 sur les droits de l’homme en Roumanie, a également cité des plaintes selon lesquelles les centres de détention provisoire du pays sont inadéquats pour les séjours prolongés, notamment en ce qui concerne l’hygiène. “Ces installations étaient souvent situées dans des sous-sols et n’avaient pas de lumière naturelle et des installations sanitaires inadéquates”, a noté le département.

Aucun des centres de détention de Roumanie n’est adapté pour détenir quelqu’un pendant plus de « quelques jours », selon le rapport.

Tate et son frère devraient rester derrière les barreaux jusqu’au 27 février au moins. Mais la police peut chercher à prolonger la détention de Tate par tranches supplémentaires de 30 jours – pour un maximum de 180 jours. Le séjour médian, selon le gouvernement roumainest d’environ deux mois.