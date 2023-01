Andrew Tate se querelle avec Logan Paul depuis sa détention en Roumanie

Andrew Tate et Logan Paul. (Capture d’écran/YouTube – Discours de Tate, Capture d’écran/YouTube – Impaulsif)

L’influenceur misogyne Andrew Tate s’est à nouveau battu sur Twitter avec Logan Paul.

Tate a tweeté: “Lol. Même dans la prison roumaine, ils disent que Logan Paul est un escroc.”

C’était après que Paul ait fait un tweet sur la “matrice” – cela ne faisait peut-être même pas référence à Tate.

Pour plus d’histoires, rendez-vous sur www.BusinessInsider.co.za.

L’influenceur misogyne Andrew Tate se dispute à nouveau avec son collègue influenceur Logan Paul: cette fois, d’une prison roumaine.

Tate – qui a eu un boeuf de longue date avec Paul, qui impliquait des injures des deux côtés – a relancé la querelle depuis une prison roumaine, où il est détenu pour trafic sexuel et viol.

Tate le mercredi tweeté: “Lol. Même dans la prison roumaine, ils disent que Logan Paul est un escroc.” Tate faisait peut-être référence au contrecoup Paul a fait face pour son entreprise NFT assiégée CryptoZoo.

C’était quelques jours seulement après que les deux hommes aient eu un échange tendu sur Twitter, faisant référence à l’affirmation bizarre de Tate le 8 janvier au sujet d’avoir été attaqué par “The Matrix”. C’était un affirmation douteuse de Tate d’avoir été agressé après rapports a émergé qu’il s’était rendu à l’hôpital pour une visite médicale.

Paul tweeté le 10 janvier: “la matrice est réelle. Priez pour que vous ne deveniez jamais sa cible.” On ne sait pas si Paul faisait référence à Tate, ou s’il s’agissait d’un coup à Tate.

“Vous êtes la matrice. Vous êtes un agent. Mais la matrice craque. Et maintenant, vous allez en payer le prix”, a répondu Tate à Paul dans un tweet le 11 janvier.

On ne sait pas si Tate écrivait lui-même ces messages depuis la prison ou tweetait via un proxy. Les représentants de l’avocat de Paul et Tate n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’Insider.

Cela semble être la dernière escalade d’une querelle de longue date entre les deux. En décembre, Paul appelé Tate “effrayé” et un “hypocrite” sur son podcast“Impaulsif.”

“Je vous promets que vous ne l’entendrez pas dire les conneries bizarres qu’il disait dans le passé”, a déclaré Paul à propos de Tate, qui s’est fait un nom avec une rhétorique misogyne.

“Il a peur et ne veut pas être banni à nouveau”, a déclaré Paul. Paul était se référant à la façon dont Tate a rétabli son Twitter. Tate était suspendu de Twitter en 2017 après avoir tweeté que les femmes devraient assumer la responsabilité d’avoir été agressées sexuellement.

En réponse à Paul, Tate tweeté un fil le 14 décembre appelant Paul l’un des “agents de Matrix”.

“Logan est vraiment un idiot. Il n’essaie même pas de faire du boeuf sur Internet. Il a clairement un QI bas”, a déclaré Tate. tweeté. “Il y a une raison pour laquelle tout le monde se moque de lui. Les stéroïdes ont grillé son cerveau.”

Tate est actuellement dans une prison roumaine tandis que les procureurs du pays enquêtent sur lui et son frère, Tristan, sur trafic sexuel accusations. Les frères Tate et deux Roumaines – Georgiana Naghe et Luana Radu – ont été arrêtés le 29 décembre sur des accusations liées à une enquête sur la traite des êtres humains et le viol.

Autorités roumaines saisi 11 voitures appartenant à Tate et son frère, qui peut être utilisé pour payer les victimes s’il est condamné.

Un juge roumain a rejeté la demande de libération de prison du quatuor le 10 janvier. Actualités de l’Euro signalé que le juge chargé de l’affaire renvoyé Tate en prison parce que sa richesse pourrait lui permettre de quitter la Roumanie et de s’installer dans un pays qui n’autorise pas l’extradition.