Andrew Tate rompt son silence, affirme que les procureurs roumains n’ont aucune preuve contre lui

Andrew Tate et Tristan Tate.

Andrew Tate a rompu son silence mercredi lorsqu’il a déclaré aux journalistes, parlant de lui et de son frère: “Ils savent que nous n’avons rien fait de mal.”

Tate est détenu avec son frère, Tristan, et deux femmes, pour trafic d’êtres humains et viol présumés.

“Bien sûr, c’est injuste, il n’y a malheureusement pas de justice en Roumanie”, a ajouté Tate.

La personnalité controversée d’Internet, Andrew Tate, a déclaré mercredi qu’il n’y avait pas de justice en Roumanie et que le dossier contre lui dans une enquête pénale pour trafic d’êtres humains et viol présumés était vide.

Tate, son frère Tristan et deux suspectes roumaines sont en garde à vue depuis le 29 décembre dans l’attente d’une enquête pénale en cours pour avoir formé un gang criminel pour exploiter sexuellement des femmes, accusations qu’ils nient.

Jeudi, un tribunal roumain élargi leur détention jusqu’au 27 février.

Les procureurs ont déclaré que les frères Tate avaient recruté leurs victimes en les séduisant et en prétendant à tort vouloir une relation ou un mariage.

Les victimes ont ensuite été emmenées dans des propriétés à la périphérie de la capitale Bucarest et, par la violence physique et l’intimidation mentale, ont été exploitées sexuellement en étant forcées de produire du contenu pornographique pour des sites de médias sociaux qui ont généré d’importants gains financiers, ont déclaré les procureurs.

Ils ont également déclaré qu’Andrew Tate, un ancien kickboxeur professionnel de nationalité américaine et britannique, avait violé l’une des victimes en mars de l’année dernière, ce qu’il avait nié.

“Ils savent que nous n’avons rien fait de mal”, a déclaré Tate aux journalistes alors qu’il était amené pour un nouvel interrogatoire par les procureurs anti-criminalité organisée, les premiers commentaires faits aux médias depuis son arrestation. “Ce dossier est complètement vide. Bien sûr que c’est injuste, il n’y a malheureusement pas de justice en Roumanie.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait blessé des femmes, Tate a répondu: “Bien sûr que non.”

Plus tôt ce mois-ci, les autorités roumaines ont déclaré avoir saisi des biens et de l’argent d’une valeur de 18 millions de lei (3,99 millions de dollars), y compris des voitures et des propriétés de luxe, dans le cadre de l’enquête.

“Il n’y a aucune preuve contre moi”, a déclaré Tristan Tate aux journalistes mercredi. “Les autorités prévoient de voler mes voitures et de voler mon argent. C’est pourquoi je suis en prison.”

Les procureurs ont déclaré que la saisie visait à empêcher la vente ou la dissimulation des actifs.

Andrew Tate a acquis une notoriété grand public pour des remarques misogynes qui l’ont exclu de toutes les principales plateformes de médias sociaux, bien que son compte Twitter ait été rétabli en novembre après l’acquisition du géant des médias sociaux par Elon Musk.

Il a déclaré avoir déménagé en Roumanie parce qu’il aimait vivre dans des pays où la corruption était accessible à tous.