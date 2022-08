Andrew Tate refuse de s’excuser dans un “message final” d’une heure via Jake Paul après l’interdiction des réseaux sociaux pour des diatribes sexistes

L’influenceur BANNED Andrew Tate a refusé de s’excuser pour ses opinions sexistes dans un “message final” d’une heure partagé par son ami Jake Paul.

L’ancien champion de kickboxing en disgrâce a récemment été expulsé de YouTube, TikTok, Instagram et Facebook pour des commentaires dégradants sur les femmes.

Le “misogyne” autoproclamé Andrew Tate a déclaré qu’il n’était pas désolé pour ses commentaires sexistes

Tate a été exclu de TikTok, Youtube, Twitter et Facebook Crédit : Instagram

Maintenant, il a utilisé le compte de YouTuber devenu boxeur Jake Paul pour riposter à son interdiction des réseaux sociaux.

Au lieu d’avouer ses opinions extrêmes, Tate a déclaré qu’il était “victime de mon propre succès” et qu’il se fiche que les gens le détestent.

Un Tate sans vergogne a déclaré: “Les gens essaient de trouver n’importe quel petit extrait de tout ce que j’ai jamais dit, supprimez toute la tonalité et faites-le exploser pour obtenir des vues et être aussi controversé que possible.

“Cela a abouti à ce que les médias croient quelque chose sur moi qui est si pertinemment faux, basé sur des vidéos que je n’ai jamais faites, prétendues, accélérées et annoncées par des gens que je ne connais même pas.

“Je suis devenu le méchant n°1 sur terre et je pense que c’est injuste.”

Il dit recevoir jusqu’à 5 000 menaces de mort chaque jour mais aussi recevoir des messages de remerciements de la part d’hommes.

“J’ai affecté positivement des millions de personnes. Et j’en suis immensément fier, je le suis vraiment”, a-t-il déclaré.

Jake Paul a également défendu le droit à la liberté d’expression de l’ancienne star de Big Brother.

Il a légendé la vidéo de la diatribe de Tate, qui a été publiée sur le compte Twitter de Paul : “Je ne roule pas avec Andrew Tate. Puisse-t-il le mettre KO sur le ring un jour bientôt.

“Mais je roule avec la liberté d’expression. Andrew Tate parle de l’interdiction.”

Tate – qui est originaire de Luton mais vit maintenant en Roumanie – a été expulsé des plateformes de médias sociaux à la suite d’une tempête suite à ses commentaires désobligeants sur les femmes.

En 2016, Tate a été retiré de l’émission de télé-réalité Big Brother après la diffusion d’une vidéo semblant le montrer en train d’attaquer une femme avec une ceinture – des images qui, selon lui, ont été montées et l’acte de fouetter consensuel.

Tate a été définitivement banni de Twitter en 2017 après avoir déclaré en réponse au mouvement #MeToo que les femmes qui ont été agressées sexuellement devraient « assumer une part de responsabilité ».

Ces derniers mois, Tate a été condamné pour avoir partagé ses opinions dérangeantes avec ses millions de followers sur d’autres plateformes.

Les vidéos TikTok de lui ont été visionnées plus de 11,6 milliards de fois.

Les militants de la violence domestique ont exigé que TikTok le retire de la plate-forme en raison de ses commentaires “extrêmement misogynes”.

Ils ont soulevé des inquiétudes quant à la radicalisation des hommes et des garçons pour le copier hors ligne.

Dans une précédente interview avec un autre YouTuber, Tate a admis qu’il était “absolument misogyne”.

Tate a affirmé qu’il “jouait un personnage comique” et que ses vidéos avaient été “sorties de leur contexte”.

Il a déclaré: “Le sensationnalisme sur Internet a prétendu l’idée que je suis anti-femmes alors que rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité.

“Ce sont simplement des foules haineuses qui ne sont pas intéressées par les faits et qui essaient de m’attaquer personnellement.

“Je n’ai que de la positivité à diffuser concernant toutes les PERSONNES, qu’elles soient hommes OU femmes, et cela s’est reflété dans tous mes messages et messages récents.”

L’interdiction d’Instagram est intervenue après que YouTuber Daz Black ait critiqué le “monstre” Tate dans une vidéo montrant les diatribes misogynes du kickboxeur.

Daz, qui compte plus de sept millions d’abonnés sur la plateforme, a déclaré qu’il avait récemment été approché par plusieurs femmes avec des accusations alarmantes contre Tate.

Il a dit avoir reçu des vidéos “dérangeantes” qui, selon lui, montrent comment Tate traite les femmes et pense que d’autres hommes devraient traiter les femmes.