Andrew Tate récupère NEUF SUPERCARS d’une valeur de 3,3 millions de livres sterling qui avaient été saisies par la police roumaine après son arrestation pour crime sexuel

Le kick-boxeur controversé Andrew Tate et son frère Tristan devraient se voir restituer les neuf véhicules après avoir été saisis lors d’un raid policier.

Les voitures seront restituées aux frères Tate dans les prochaines 24 heures.

La décision a été prise dans une décision de justice après la confiscation des véhicules par la Direction roumaine d’enquête sur le crime organisé et le terrorisme (DIICOT), le 1er août 2024.

La valeur totale des voitures confisquées dépasse 3,3 millions de livres sterling et comprend deux McLaren, quatre Ferrari, une Maybach, une Maserati et une Lamborghini Huracan.

Dans un communiqué, l’avocat du cabinet Tate Brothers, Eugen Vidineac, a salué la décision.

Il a qualifié la décision de « légale et bien fondée ». Il a déclaré : « La décision n’aurait pas pu être différente, compte tenu des détails de l’affaire. »

L’avocat Ioan Gliga a commenté la décision en disant : « Cela met fin à un abus flagrant de la part des autorités concernant la confiscation des avoirs ».

Cette décision fait suite à une série d’actions en justice et de débats intenses dans le cas des frères Tate, qui contestaient la confiscation de leurs voitures de luxe.

Andrew avait déjà été arrêté en Roumanie après de nouvelles allégations choquantes concernant le trafic et les relations sexuelles avec un mineur.

Son frère Tristan a été libéré après que les deux hommes aient été arrêtés et interrogés alors que la police roumaine faisait irruption dans quatre propriétés de Bucarest et du comté d’Ilfov pour des perquisitions.

Les frères Tate font l’objet d’une enquête suite à des allégations selon lesquelles une jeune fille de 17 ans aurait été victime d’un trafic vers la Grande-Bretagne et forcée à « accomplir des actes sexuels afin de produire du matériel pornographique ».

La police roumaine affirme également qu’à partir de décembre 2020, un prévenu a eu des « relations sexuelles » avec un jeune de 15 ans.

Le porte-parole a déclaré: « Andrew Tate a été assigné à résidence et son frère Tristan sous contrôle judiciaire par décision rendue par le juge du Tribunal de Bucarest, aujourd’hui 22 août à 19h30.

« La DIICOT avait demandé une arrestation préventive de 30 jours pour les deux frères, mais le juge a rejeté la demande étant donné le comportement des frères alors qu’ils étaient auparavant soumis à des mesures préventives.

« Les Tates saluent la décision et nient fermement toutes les allégations portées contre eux, soulignant que ces accusations sont sans fondement et non étayées par des preuves substantielles.

« Ils continueront à respecter les règles de la justice et resteront déterminés à prouver leur innocence. »

La Direction roumaine d’enquête sur le crime organisé et le terrorisme (DIICOT) a déclaré qu’elle enquêtait sur les frères pour des allégations de trafic de mineurs, de traite d’êtres humains, de rapports sexuels avec un mineur, de déclarations d’influence et de blanchiment d’argent.

L’unité d’élite de la police avait le pouvoir de les détenir pendant 24 heures. Après cela, un juge devait approuver une arrestation préventive, les plaçant derrière les barreaux pendant 30 jours supplémentaires.

Les frères Tate font l’objet d’une enquête suite à des allégations selon lesquelles une jeune fille de 17 ans aurait été victime d’un trafic vers la Grande-Bretagne et forcée à « accomplir des actes sexuels afin de produire du matériel pornographique ».

Depuis leur arrestation initiale en décembre 2022, les frères Tate ont nié avec véhémence toutes les allégations portées contre eux.

Andrew pense qu’ils sont la cible de « Matrix » – ce qu’il décrit comme un établissement qui punit ceux qui sortent des sentiers battus.

L’ancien kick-boxeur est devenu célèbre en projetant un personnage ultra-masculin sur les réseaux sociaux.

La misogyne autoproclamée, 37 ans, est une figure controversée qui a tristement célèbre que les femmes devraient « porter la responsabilité » d’être agressées sexuellement.

Il a été banni de plusieurs plateformes de réseaux sociaux, mais a récemment fait son retour sur X, où il compte près de 10 millions de followers.

Il a nié avec véhémence tout acte répréhensible aux côtés de Tristan, 36 ans, depuis une première arrestation en 2022, affirmant plutôt qu’ils étaient victimes de ce qu’Andrew appelle « The Matrix ».

La Matrice, dit-il, s’efforce de faire taire quiconque s’écarte du soi-disant establishment.

On prétend qu’ils prétendaient tomber amoureux des femmes, les forçant ensuite à travailler pour leur entreprise et à se livrer à des actes sexuels devant la caméra.

Un tribunal de Bucarest a récemment interdit aux frères de quitter la Roumanie en attendant leur procès pour traite.

Cela annule une décision précédente de juillet qui leur permettait de voyager au sein de l’UE.

La date du procès n’a pas encore été fixée.

7 DIICOT avait précédemment saisi les supercars de luxe lors d'un raid

7 Les voitures ont été saisies du complexe de la Tate vers un lieu de stockage non divulgué en Roumanie.

7 Les autres voitures comprenaient deux McLaren, une Maybach, une Maserati et une Lamborghini Huracan.

