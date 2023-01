Andrew Tate perd son recours en justice pour mettre fin à sa détention en Roumanie

Un tribunal roumain a rejeté l’appel d’Andrew Tate contre sa détention, jugeant que l’ancien kickboxeur, influenceur et misogyne déclaré doit rester en détention pendant qu’une enquête sur le crime organisé se poursuit.

Tate, 36 ans, son frère Tristan, 34 ans, et deux suspectes roumaines ont été arrêtés par les procureurs le 29 décembre, soupçonnés de traite des êtres humains, de viol et de formation d’un groupe criminel organisé pour exploiter les femmes. Les deux hommes ont nié tout acte répréhensible.

Les accusés faisaient appel contre la saisie des biens et la prolongation de leurs mandats d’arrêt, mais la cour d’appel de Bucarest a ordonné mardi les quatre détenus en détention préventive pendant les 30 jours complets auxquels ils ont été renvoyés.

“Je suis très déçu – la mesure me semble excessive”, a déclaré l’avocat des frères, Eugen Vidineac, aux médias locaux après la décision, rendue plusieurs heures après que les deux frères aient quitté le palais de justice après une audience de six heures.

Au total, 15 voitures de luxe et plus de 10 propriétés ou terrains ont jusqu’à présent été saisis en Roumanie. L’agence du crime organisé du pays, Diicot, a déclaré que les biens avaient été confisqués pour éviter qu’ils ne soient dissimulés, pour aider à payer l’enquête et pour indemniser les victimes si les suspects étaient condamnés.

L’agence et les procureurs de la capitale roumaine allèguent que les deux frères ont recruté leurs victimes en les séduisant et en prétendant à tort vouloir une relation amoureuse – la méthode dite “loverboy” de la traite des êtres humains.

Les victimes auraient ensuite été emmenées dans des propriétés à la périphérie de Bucarest où elles auraient été contraintes « par la violence physique, l’intimidation mentale et la coercition » de produire du contenu pornographique pour des sites de médias sociaux, générant d’importants profits.

Les procureurs ont déclaré que l’enquête, lancée après que l’un des frères aurait violé l’une des femmes victimes de la traite en mars dernier, avait jusqu’à présent identifié six victimes. Diicot a publié une vidéo montrant des armes à feu, des couteaux et de l’argent sur les lieux de l’arrestation des Tates.

Un juge qui a prolongé la semaine dernière leur détention préventive de 24 heures à 30 jours a déclaré qu’étant donné leur “capacité financière”, la possibilité que les frères puissent “échapper à l’enquête, quitter la Roumanie et s’installer dans des pays qui n’autorisent pas l’extradition… ne peut être ignorée”.

Vidineac avait précédemment soutenu qu’il n’y avait “aucune preuve” pour étayer les allégations. Il a dit le média roumain Gândul que la défense n’avait pas pu étudier correctement le dossier de l’accusation.

“Je le rappelle dès le début, que même jusqu’à présent, le dossier d’enquête pénale ne nous a pas été mis à disposition pour assurer une défense efficace de nos clients”, a-t-il déclaré dans une interview enregistrée sur bande vidéo.

Il a insisté sur le fait qu’il n’y avait “pas un seul élément de preuve, en dehors de la déclaration de la victime, conduisant à l’idée qu’un crime de viol a été commis”, et “aucune preuve non plus concernant … les infractions de traite des êtres humains et de crime organisé”.

Vidineac a déclaré qu’il pensait que Tate avait joué un type particulier de personnage sur les réseaux sociaux qui n’avait peut-être aucun rapport avec la vie réelle. “L’intention sur les réseaux sociaux peut-elle constituer une preuve dans une affaire de poursuites pénales ?” Il a demandé.

Tate, qui détient à la fois la nationalité américaine et britannique, a acquis une énorme notoriété pour ses remarques misogynes et ses discours de haine, suscitant des craintes généralisées que ses vidéos ne radicalisent les jeunes hommes en ligne. Il a déclaré que les femmes sont en partie responsables du viol et qu’elles appartiennent aux hommes.

Sur un podcast l’année dernière, il a déclaré qu’il avait commencé à gagner de l’argent en convainquant ses copines de discuter en vidéo et de partager les bénéfices. Il a également déclaré qu’il avait déménagé en Roumanie depuis le Royaume-Uni parce qu’il aimait vivre dans des pays “où la corruption était accessible”.

Il a été banni de toutes les principales plateformes de médias sociaux, mais son compte Twitter – qui compte 4,4 millions d’abonnés – a été rétabli à la fin de l’année dernière après qu’Elon Musk a repris l’entreprise.