Andrew Tate perd son appel en Roumanie et sera retenu 30 jours de plus

BUCAREST, Roumanie (AP) – Un tribunal roumain a confirmé mercredi une deuxième arrestation de 30 jours de l’influenceur diviseur et ancien kickboxeur professionnel Andrew Tate, qui est détenu pour suspicion de crime organisé et de traite des êtres humains, a déclaré un responsable.

Tate, qui aurait vécu en Roumanie depuis 2017, avait auparavant été banni de diverses plateformes de médias sociaux de premier plan pour avoir exprimé des opinions misogynes et des discours de haine. Il a affirmé qu’il n’y avait “aucune preuve” contre lui dans cette affaire et a allégué qu’il s’agissait plutôt d’une attaque politique visant à le faire taire.

Après l’arrestation des Tates et des deux femmes, l’agence roumaine de lutte contre le crime organisé, DIICOT, a déclaré dans un communiqué qu’elle avait identifié six victimes dans l’affaire de traite des êtres humains qui avaient été soumises à “des actes de violence physique et de coercition mentale” et avaient été sexuellement exploités par des membres du groupe criminel présumé.