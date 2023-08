Andrew Tate libéré de l’assignation à résidence en Roumanie alors qu’il attend la piste

L’influenceur des médias sociaux Andrew Tate a été libéré vendredi de son assignation à résidence en Roumanie alors qu’il attend son procès pour viol et traite des êtres humains.

La cour d’appel de Bucarest, dans la capitale du pays d’Europe orientale, a décidé de « remplacer la mesure d’assignation à résidence par celle de contrôle judiciaire pour une période de 60 jours du 4 août au 2 octobre », selon Reuters.

Selon les nouvelles mesures, Tate, son frère Tristan et deux femmes roumaines qui ont été inculpées peuvent quitter leur domicile, mais pas Bucarest et le comté d’Ilfov environnant, rapporte l’agence de presse, ajoutant qu’ils doivent souvent vérifier auprès de la police et sont interdit de rendre visite aux victimes présumées.

Les procureurs ont déclaré en juin que les frères Tate, qui ont la double nationalité britannique et américaine, auraient recruté sept femmes victimes « en les trompant sur l’intention d’établir une relation de mariage/cohabitation et sur l’existence de véritables sentiments d’amour (la méthode loverboy). »

ANDREW TATE ACCUSÉ POUR VIOL ET TRAITE DES ÊTRES HUMAINS EN ROUMANIE

Les victimes ont ensuite été transportées et hébergées dans des immeubles du comté d’Ilfov, où elles ont été soumises à des actes de violence physique et de coercition mentale « par l’intimidation, la surveillance constante, le contrôle et l’invocation de dettes présumées », selon les procureurs.

Des membres du groupe auraient exploité sexuellement les victimes, qui ont été forcées d’accomplir des actes pornographiques devant une caméra pour diffusion sur des plateformes de médias sociaux, selon un communiqué de la plus grande agence roumaine de lutte contre le crime organisé, la Direction des enquêtes sur le crime organisé et le terrorisme (DIICOT) .

Les quatre prévenus sont accusés d’avoir formé en 2021 un groupe criminel « afin de commettre le crime de traite des êtres humains » en Roumanie ainsi que dans d’autres pays, comme les États-Unis et la Grande-Bretagne.

« Nous sommes complètement innocents depuis le début de tout cela, et je dois accorder une confiance absolue au système judiciaire roumain pour avoir finalement pris la bonne décision de nous libérer », a déclaré Tate, cité par Reuters, vendredi devant son domicile à Bucarest. « Je suis sûr qu’à la fin, nous serons absolument exonérés. »

ANDREW TATE LIBÉRÉ DE LA PRISON ROUMAINE

Un juge examine actuellement les dossiers de l’affaire avant qu’elle ne soit jugée.

Les procureurs ont ordonné la confiscation des actifs des frères Tate, dont 15 voitures de luxe, des montres de luxe et environ 3 millions de dollars en crypto-monnaie, a indiqué le communiqué de DIICOT en juin.

Tate, 36 ans, réside en Roumanie depuis 2017. L’ancien kickboxeur professionnel, qui a attiré des millions d’adeptes en ligne pour promouvoir un style de vie luxueux et « alpha-male », a affirmé à plusieurs reprises que les procureurs roumains n’avaient aucune preuve et a allégué que l’affaire était un complot politique destiné à le faire taire.

Le porte-parole de Tate, Mateea Petrescu, a déclaré que les frères étaient prêts à « démontrer leur innocence et à défendre leur réputation ».

Danielle Wallace de Fox News et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.