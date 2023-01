Andrew Tate: la Roumanie remorque des voitures de luxe, d’autres atouts

Bucharest, Roumanie –

Les autorités roumaines sont descendues samedi dans un complexe près de Bucarest pour remorquer une flotte de voitures de luxe et d’autres actifs d’une valeur estimée à 3,9 millions de dollars dans le cadre de l’enquête sur Andrew Tate, la personnalité controversée des médias sociaux qui est détenue dans le pays pour trafic d’êtres humains.

L’Agence nationale roumaine pour l’administration des actifs indisponibles a déclaré dans un communiqué avoir retiré un total de 15 voitures de luxe, 14 montres de marque et des espèces en plusieurs devises. La valeur totale des marchandises, selon l’agence, est estimée à 3,6 millions d’euros (3,9 millions de dollars).

Environ une demi-douzaine d’agents des forces de l’ordre masqués et d’autres fonctionnaires sont descendus samedi dans l’enceinte pour emporter les marchandises. Le parc automobile comprenait une Rolls-Royce bleue, une Ferrari, une Porsche, une BMW, une Aston Martin et une Mercedes-Benz.

Tate, 36 ans, un citoyen anglo-américain qui compte 4,5 millions d’abonnés sur Twitter, a été arrêté le 29 décembre à Bucarest avec son frère Tristan et deux femmes roumaines, accusés de faire partie d’un groupe criminel organisé, de trafic d’êtres humains et de viol.

Mardi, tous les quatre ont perdu un appel après qu’un tribunal a confirmé la décision d’un juge du 30 décembre de prolonger leur arrestation de 24 heures à 30 jours. Un jour plus tard, Tate a perdu un autre appel qui contestait les actifs saisis par les procureurs dans l’affaire jusqu’à présent.

L’agence roumaine de lutte contre le crime organisé, DIICOT, a déclaré avoir saisi 15 véhicules de luxe dans cette affaire et identifié plus de 10 propriétés et terrains appartenant à des sociétés enregistrées auprès des frères Tate.

Si les procureurs peuvent prouver qu’ils ont gagné de l’argent grâce à des activités illicites, notamment la traite des êtres humains, les avoirs pourraient être utilisés pour couvrir les dépenses de l’enquête et l’indemnisation des victimes, a déclaré Ramona Bolla, porte-parole du DIICOT.

La DIICOT a déclaré avoir identifié six victimes dans l’affaire de traite des êtres humains qui ont été soumises à “des actes de violence physique et de coercition mentale” et ont été exploitées sexuellement par les membres du groupe criminel présumé.

L’agence a déclaré que les victimes avaient été attirées par des semblants d’amour, puis intimidées, gardées sous surveillance et soumises à d’autres tactiques de contrôle tout en étant contraintes de se produire dans la pornographie.

Tate, un ancien kickboxeur professionnel qui aurait vécu en Roumanie depuis 2017, a déjà été banni de diverses plateformes de médias sociaux de premier plan pour avoir exprimé des opinions misogynes et des discours de haine.

Après le déplacement des actifs samedi, un message est apparu sur le compte Twitter de Tate, qui disait : “Quiconque croit que je suis un trafiquant d’êtres humains est véritablement un crétin”, et que “quiconque est assez intelligent pour comprendre que le système américain est injuste serait dérangé soufflé par l’injustice du système roumain.”

Stephen McGrath a rapporté de Sighisoara.