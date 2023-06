Andrew Tate inculpé — RT World News

L’influenceur controversé est accusé d’avoir contraint sept victimes à des actes pornographiques

Les autorités roumaines ont accusé la célébrité des médias sociaux Andrew Tate de viol, de traite des êtres humains et de formation d’un groupe criminel organisé. Tate a été inculpé avec son frère et deux femmes roumaines, qui, selon les procureurs, l’ont aidé à utiliser la violence et la coercition pour créer une entreprise de pornographie lucrative.

La police a arrêté Tate, son frère Tristan et les deux femmes à leur domicile de Bucarest en décembre. Les frères Tate, qui ont la double nationalité américaine et britannique, ont été emprisonnés jusqu’en mars, date à laquelle ils ont été assignés à résidence.

Les procureurs de l’unité roumaine anti-racket DIICOT ont annoncé mardi les charges retenues contre Tate et ses associés. Les quatre sont accusés d’avoir formé un groupe du crime organisé au début de 2021 et d’avoir exploité sept victimes « par des actes de violence physique et de coercition psychologique ». Tate est accusé de deux chefs de viol.















Selon un communiqué de presse de DIICOT, les frères Tate ont courtisé les sept femmes avec des déclarations d’amour et des promesses de relations avant de les emmener à Bucarest et de les forcer à effectuer des actes pornographiques pour l’entreprise de camgirls du groupe. Outre les violences physiques et psychologiques, les femmes auraient été contraintes de s’endetter pour continuer à travailler.

L’une des victimes aurait été violée deux fois par Tate l’année dernière, a affirmé DIICOT. Dans une récente interview avec la BBC, Tate a affirmé que la victime présumée du viol avait depuis tenté de retirer son accusation.

Dans un message sur Twitter mardi, Tristan Tate n’a pas nié que les frères dirigeaient une opération de camgirl mais a affirmé que le studio était fermé depuis quatre ans au moment où les infractions présumées ont eu lieu.

Ancien champion de kickboxeur, Tate est devenu une figure éminente des médias sociaux après son apparition dans l’émission de téléréalité britannique « Big Brother » en 2016. Tate a maintenu une personnalité impétueuse et abrasive sur les réseaux sociaux, se vantant de sa richesse et encourageant ses jeunes adeptes masculins à payer des cours dans lesquels il a promis de les aider à surmonter leur manque de succès avec de l’argent et des femmes.

Au cours de l’année écoulée, Tate a commencé à dénoncer la politique du monde occidental, qu’il a qualifiée de « la matrice, » et il a affirmé que ses attaques contre le complexe militaro-industriel, le racisme anti-blanc et les vaccins contre le coronavirus faisaient de lui une cible pour les autorités occidentales.

Le procès de Tate ne devrait pas commencer immédiatement et les deux frères resteront assignés à résidence. En vertu de la législation roumaine, la traite des adultes est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à dix ans.