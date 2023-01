Andrew Tate et son frère Tristan comparaissent devant un tribunal roumain pour faire appel de leur détention

Tate – un ancien champion de kickboxing et misogyne autoproclamé – est sorti d’un fourgon de police menotté à son frère Tristan alors qu’ils arrivaient mardi devant un tribunal de Bucarest pour faire appel de la décision d’un juge de les détenir jusqu’à 30 jours alors que les procureurs cherchent à les envoyer à un procès. Tate semblait tenir un Coran alors que son frère faisait signe aux journalistes à l’extérieur.

BUCAREST, Roumanie – La personnalité Internet qui divise Andrew Tate et son frère Tristan ont comparu mardi devant un tribunal roumain pour faire appel de leur détention pour des accusations liées à la traite des êtres humains et à la contrainte des femmes à participer à la pornographie en ligne.

Les frères et deux compagnes roumaines ont été arrêtés le mois dernier. En plus de trafic d’êtres humains, les suspects ont été accusés de former un groupe criminel organisé. L’un d’eux a également été accusé de viol, bien que les autorités aient refusé d’identifier cette personne, citant les lois locales.