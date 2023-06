Andrew Tate et son frère font l’objet d’une enquête pour des accusations plus graves de traite des êtres humains

L’influenceur misogyne Andrew Tate et son frère Tristan font l’objet d’une enquête pour des accusations plus graves de traite des êtres humains, ont annoncé aujourd’hui les procureurs roumains.

Les responsables ont déclaré que le couple – ainsi que deux autres suspectes roumaines – faisaient actuellement l’objet d’une enquête pour traite des êtres humains sous une forme continue, affirmant qu’il s’agissait d’un crime plus grave que des chefs d’accusation distincts.

Les frères – ainsi que Luana Radu et Georgiana Naghel – sont actuellement assignés à résidence dans l’attente d’une enquête pénale pour trafic d’êtres humains présumé, viol et formation d’un gang criminel pour exploiter sexuellement des femmes.

Les quatre ont nié les accusations.

En vertu de la législation roumaine, les procureurs ont déposé des accusations contre les quatre suspects, mais l’affaire fait l’objet d’une enquête et n’a pas encore été jugée. Les procureurs devraient les renvoyer en jugement plus tard en juin.

Le misogyne notoire Andrew Tate (photographié en avril) et son frère Tristan font l’objet d’une enquête pour des accusations plus graves de traite des êtres humains, ont déclaré aujourd’hui les procureurs roumains.

Les responsables ont déclaré que les frères (photographiés ensemble le 21 avril à Bucarest) – ainsi que deux autres suspectes – faisaient actuellement l’objet d’une enquête pour traite des êtres humains sous une forme continue, affirmant qu’il s’agissait d’un crime plus grave que des chefs d’accusation distincts.

Les quatre ont été placés en garde à vue du 29 décembre au 31 mars, date à laquelle un tribunal de Bucarest les a placés en résidence surveillée.

Mardi, l’unité roumaine de poursuite anti-criminalité organisée du DIICOT a informé les frères Tate que l’accusation de traite des êtres humains était passée à la traite sous forme continue, a déclaré un porte-parole du DIICOT.

En vertu de la législation roumaine, la traite des adultes est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 10 ans.

Une autre victime présumée a été ajoutée à l’affaire, qui a commencé avec six femmes, a déclaré le porte-parole.

L’équipe juridique des frères Tate a déclaré que les changements de mardi étaient dans « l’intérêt juridique » des suspects. « Le cadre juridique a été révisé et modifié pour garantir le maintien d’une enquête impartiale », ont-ils déclaré dans un communiqué.

«Les frères et leur équipe juridique considèrent que l’audience d’aujourd’hui prouve que leurs droits légaux sont respectés et que les mesures nécessaires sont prises pour garantir une enquête objective. Ils continueront à collaborer avec les autorités pour prouver leur innocence et restaurer leur réputation », ajoute le communiqué.

Les procureurs du DIICOT ont également déclaré avoir ouvert une enquête pénale distincte contre un homme roumain proche des frères Tate sur des allégations de traite des êtres humains et de formation d’un groupe criminel pour exploiter sexuellement sept femmes.

Les procureurs ont déclaré que Vlad Obuzic, dont les plateformes de médias sociaux montrent des photos de lui avec les frères Tate, et deux autres suspects ont recruté leurs victimes présumées en les séduisant et en prétendant à tort vouloir une relation ou un mariage.

Les victimes présumées ont ensuite été contraintes de produire du contenu pornographique pour les sites de médias sociaux, les suspects conservant la plupart des gains.

« Pour garantir la loyauté des victimes et qu’elles ne se produiront qu’au profit des membres du groupe, elles ont été forcées de tatouer le nom ou le visage du membre du groupe qui les exploite », ont déclaré les procureurs dans un communiqué.

Comme Andrew Tate, Obuzic est un kickboxeur. Dans la lignée de Tate, il cultive une image ultra machiste en ligne, posant avec des femmes, des voitures rapides et des propriétés de luxe.

Organe d’information roumain Gandul rapporté en janvier qu’Obuzic – dans une vidéo publiée en ligne – s’est vanté des ecchymoses sur le corps de sa petite amie.

Andrew Tate a accordé une interview à la BBC depuis son domicile en Roumanie au début du mois

La nouvelle du changement d’accusation contre Andrew Tate et ses associés est intervenue une semaine après qu’une quatrième femme britannique a affirmé avoir été victime d’agression sexuelle par l’influenceur, alléguant qu’il l’avait étouffée jusqu’à ce qu’elle perde connaissance.

La femme de 30 ans s’est jointe à une action civile en dommages-intérêts contre Tate, après que trois autres femmes ont déclaré en avril qu’elles avaient l’intention d’engager des poursuites.

La femme, qui était une étudiante universitaire âgée de 20 ans au moment des allégations en 2014, a déclaré avoir rencontré Tate lors d’une soirée dans sa ville natale de Luton, Bedfordshire.

Elle a dit qu’ils avaient eu des relations sexuelles consensuelles, mais cela est devenu violent lorsque Tate l’a étranglée, et quand elle s’est réveillée, il avait toujours des relations sexuelles avec elle, ce à quoi elle n’a pas consenti.

La femme a dit BBC Newsnight que c’était sa deuxième rencontre avec Tate. Quelques mois plus tôt, ils avaient eu des relations sexuelles consensuelles.

Elle a dit que pendant qu’ils avaient des relations sexuelles lors de leur deuxième rencontre, Tate a mis sa main sur sa gorge et «m’a étranglée» jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse – et que quand elle est revenue «c’était un peu déroutant au début», et il était «toujours avoir des relations sexuelles avec moi ».

La femme a également déclaré avoir fait l’objet de violentes menaces de la part de Tate, dont une pour la tuer, ajoutant: « Il n’arrêtait pas de dire: » Je te possède, tu m’appartiens « .

« Tout au long de la nuit, il a été assez agressif et a dit des choses horribles. »

Les frères Tate (vus menottés ensemble), Luana Radu et Georgiana Naghel (à droite) arrivent à la cour d’appel de Bucarest le 27 février

Des policiers roumains attendent d’entrer dans la résidence d’Andrew Tate et de son frère Tristan, à la périphérie de Bucarest, en Roumanie, pour vérifier s’ils sont présents sur les lieux, le 1er avril

Une Lamborghini saisie dans l’affaire contre Tate est remorquée à Bucarest le 14 janvier

Un porte-parole de Tate a insisté sur le fait que tous les actes sexuels dans lesquels il avait été impliqué avaient été consensuels – et qu’il ne tolérait pas la violence envers les femmes.

La femme n’a pas signalé l’incident à la police à l’époque, affirmant qu’elle n’avait réalisé qu’elle avait été agressée sexuellement que six ans plus tard lorsqu’elle a décrit ce qui était arrivé à ses amis.

Elle a maintenant rejoint trois autres femmes britanniques âgées de la fin de la vingtaine et du début de la trentaine alors qu’elles poursuivent des actions civiles en dommages-intérêts contre Tate.

Ils disent tous avoir été victimes de violences sexuelles par Tate entre 2013 et 2016, lorsqu’il vivait au Royaume-Uni.