Andrew Tate et ses “anges” vus en cage dans un fourgon de police après avoir été arrêtés dans le cadre d’une enquête sur le trafic sexuel

ANDREW Tate et ses deux “anges” ont été photographiés en cage à l’arrière d’un fourgon de police après avoir été arrêtés dans le cadre d’une enquête sur le trafic sexuel.

L’influenceur en disgrâce a été vu menotté aux côtés de sa petite amie mannequin américaine, Georgiana Naghel, et de la policière roumaine devenue mannequin porno, Luana Radu.

Tate et son frère Tristan ont été arrêtés jeudi après que leur luxueux manoir roumain à la périphérie de Bucarest a été perquisitionné par la police.

Naghel et Radu ont également été placés en garde à vue, accusés d’avoir réduit en esclavage des femmes roumaines et moldaves pour réaliser des films sexuels, ainsi que d’avoir trafiqué des femmes au Royaume-Uni et aux États-Unis pour de riches clients.

Photos prises par Gandul montre Tate vêtu d’un sweat à capuche noir à l’arrière du fourgon de police, assis en face de ses complices présumés glamour après leur arrestation.

Radu, 32 ans, est un ancien policier roumain, tandis que Naghel, 28 ans, citoyen américain, serait sorti avec Tate pendant près d’un an.

Le couple – surnommé « Tate’s Angels » – est accusé d’avoir aidé à « contraindre » et « contrôler » au moins six femmes à participer à des vidéos pornographiques en ligne.

Ils auraient gardé six femmes emprisonnées en « résidence surveillée » 24 heures sur 24 dans leur maison à la périphérie de la capitale roumaine Bucarest.

Les six femmes auraient été forcées de faire des vidéos porno et n’auraient pas été autorisées à quitter la maison.

La police a déclaré qu’ils avaient été piégés après avoir été escroqués par la “technique du loverboy” – professant à tort leur amour et leur intention de les épouser.

Les femmes auraient ensuite été emmenées dans des immeubles à la périphérie de Bucarest où “la violence physique et la coercition mentale”, y compris “l’intimidation, le contrôle et la surveillance constante”, ont été utilisées pour les forcer à commettre des actes sexuels devant la caméra.

Tate et son frère ont construit un empire roumain louche prétendument sur le dos de l’escroquerie miteuse de la webcam.

Et l’opération se serait déroulée sans heurts avec l’aide de Naghel et de Radu.

Une source policière a déclaré que les femmes « en bénéficiaient financièrement » et menaient une « vie fantastique » avant leur disgrâce.

Ils ont dit au Courrier quotidien: « Ces deux femmes sont les lieutenants de confiance de Tate et ses anges.

« Ils sont une partie importante des crimes qui ont eu lieu parce qu’ils se sont assurés que les femmes détenues contre leur gré faisaient ce qu’on leur disait.

« Les frères Tate ont bénéficié financièrement de ces crimes, tout comme ces deux femmes. Ils vivent une vie fantastique qui ne correspond pas à leur situation financière.

Tate et ses complices présumés sont maintenant détenus pendant 30 jours dans une cellule de prison roumaine “infernale”.

Cela survient alors que la fille d’un politicien roumain a affirmé que Tate avait tenté de l’attirer à un rendez-vous avant son arrestation.

Daria Gusa, aujourd’hui âgée de 19 ans, a déclaré que l’ancienne kickboxeuse et candidate de Big Brother lui avait envoyé un message “suggestif” en ligne.

Daria – la fille de l’homme d’affaires Cozmin Gusa – a déclaré qu’elle avait refusé l’offre de Tate de sortir avec lui.

Et elle a dit qu’elle était étonnée qu’il ait fallu si longtemps aux flics pour réprimer son opération présumée.

Daria a déclaré avoir été contactée par Tate sur Instagram.

Elle a dit Realitatea Plus: “Je venais de créer un compte sur Instagram quand j’ai reçu un message, assez suggestif, dans lequel Andrew Tate me demandait en gros de sortir avec lui.

“J’ai ensuite demandé à mes autres collègues, qui avaient reçu des messages similaires, car cela me paraissait étrange que quelqu’un avec des millions de followers me contacte, qui en avait 200.

“Un autre collègue a continué à discuter avec lui et l’a invitée directement à sortir avec lui, en gros c’était la méthode du ‘loverboy’, il l’a appliquée aux filles d’Ilfov ou de Prahova, des quartiers les plus proches de chez lui.”

Daria a déclaré qu’elle ne croyait pas avoir été ciblée à cause de son père, mais parce qu’elle était une jeune fille de la région.

Elle a ajouté : “Je trouve incroyable que ces gens qui se vantent publiquement de l’argent qu’ils ont, et surtout de la façon dont ils l’ont obtenu, des filles qui chat vidéo pour eux, en passant par le proxénétisme, j’espère que ce n’est pas à propos de drogues ou de violences sexuelles, mais il me semble étrange qu’ils n’aient pas été détectés par les autorités plus tôt.

“Il est très probable que beaucoup de gens soient impliqués, ces gars-là ont formé leurs filles pour enregistrer leurs clients, et bien sûr quand il s’agit de poses intimes, c’est très facile de faire chanter des personnes importantes.”

L’ancienne mannequin de Playboy, Carla Howe, 32 ans, pense également qu’elle était l’une des victimes visées par l’influenceur, car ses tactiques étaient terriblement similaires aux actions qui auraient été menées sur les six femmes qui auraient été détenues chez lui.

Elle a dit à des amis : « Il voulait que j’aille en Roumanie et j’ai été tentée. Cela me fait penser maintenant comment cela aurait pu se passer terriblement. J’aurais probablement fini par ne jamais quitter la maison.

Carla a affirmé que lorsqu’ils ont commencé à parler en ligne en février, Tate l’a couverte de compliments et de messages romantiques.

Mais les messages auraient rapidement pris une tournure plus sombre, devenant « contrôlants et agressifs ».

Elle a dit à des amis qu’il avait essayé de lui interdire de partir en vacances en Espagne avec une petite amie, insistant sur le fait qu’elle devait lui “obéir”.

Alors qu’ils continuaient à parler, Carla a déclaré que Tate lui avait demandé de s’envoler pour la Roumanie pour lui rendre visite.

Elle a dit à la femme de 35 ans qu’elle ne pouvait pas « venir dans un autre pays pour rencontrer quelqu’un que je n’ai jamais rencontré ».

Mais plus tard, elle a reconsidéré et convenu avec un ami de voyager en août.

Tate a été banni d’Instagram, mettant fin brusquement à leur conversation et empêchant Carla de s’envoler pour le pays d’Europe de l’Est pour le voir.

Elle a dit à des amis : « J’ai eu la chance de m’échapper. J’ai pensé que je lui donnerais une chance et j’ai été tenté d’avoir une relation avec lui.

Carla a ajouté: “Les choses auraient pu se passer très différemment si j’étais partie – je déteste penser.”

Les enquêteurs roumains ont commencé à enquêter sur Tate après que l’ambassade des États-Unis à Bucarest a sonné l’alarme lorsqu’ils ont découvert qu’une Américaine était détenue contre son gré dans la ville.

La jeune femme de 22 ans, qui ne peut être nommée pour des raisons juridiques, a réussi à récupérer son téléphone portable et à appeler son petit ami aux États-Unis, qui a alerté l’ambassade.