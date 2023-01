Andrew Tate doit comparaître devant un tribunal roumain pour faire appel de sa détention

BUCAREST, Roumanie (AP) – La personnalité controversée des médias sociaux Andrew Tate est attendue mardi devant un tribunal roumain pour faire appel de la décision antérieure d’un juge de prolonger sa période d’arrestation de 24 heures à 30 jours pour avoir fait partie d’un crime organisé. groupe, la traite des êtres humains et le viol.

Tate, un citoyen anglo-américain de 36 ans qui compte 4,4 millions d’abonnés sur Twitter, a été initialement arrêté le 29 décembre dans une zone au nord de la capitale Bucarest avec son frère Tristan, qui est inculpé dans la même affaire. . Deux suspects roumains sont également en garde à vue.

Tous les quatre ont immédiatement contesté la prolongation de l’arrestation qui a été accordée aux procureurs le 30 décembre. Un document expliquant la motivation du juge pour la prolongation indique que “la possibilité qu’ils se soustraient aux enquêtes ne peut être ignorée” et qu’ils pourraient “quitter la Roumanie et s’installer”. dans les pays qui n’autorisent pas l’extradition.

Un verdict sur l’appel devrait intervenir plus tard mardi, a déclaré Eugen Vidineac, l’avocat roumain représentant la Tate, à l’Associated Press.

L’agence roumaine de lutte contre le crime organisé DIICOT a déclaré après les raids de fin décembre qu’elle avait identifié six victimes dans l’affaire qui ont été soumises par le groupe à “des actes de violence physique et de coercition mentale” et ont été exploitées sexuellement par des membres du groupe.

L’agence a déclaré que les victimes avaient été attirées par des semblants d’amour, puis intimidées, surveillées et soumises à d’autres tactiques de contrôle pour commettre des actes pornographiques destinés à récolter des gains financiers substantiels.

Les procureurs enquêtant sur l’affaire ont jusqu’à présent saisi un total de 15 voitures de luxe – dont au moins sept appartiennent aux frères Tate – et plus de 10 propriétés ou terrains appartenant à des sociétés qui leur sont enregistrées, a déclaré Ramona Bolla, porte-parole de DIICOT.

Bolla a déclaré que si les procureurs peuvent prouver qu’ils ont gagné de l’argent grâce à la traite des êtres humains, la propriété “sera prise par l’État et (couvrira) les dépenses de l’enquête et les dommages causés aux victimes”.

Si le tribunal décide de maintenir la prolongation du mandat d’arrêt mardi, les procureurs pourraient demander la détention pour un maximum de 180 jours. Si le tribunal annule la prolongation, les accusés pourraient être assignés à résidence ou dans des conditions similaires, telles que l’interdiction de quitter la Roumanie.

Depuis l’arrestation de Tate, une série de messages ambigus sont apparus sur son compte Twitter, chacun d’eux attirant l’attention des médias.

L’un, posté dimanche et accompagné d’un rapport local suggérant que lui ou son frère ont eu besoin de soins médicaux depuis leur détention, se lit comme suit : « La Matrice m’a attaqué. Mais ils comprennent mal, vous ne pouvez pas tuer une idée. Difficile à tuer.”

Un autre message, paru samedi, se lit comme suit : “Aller en prison quand on est coupable d’un crime est l’histoire de la vie d’un criminel… aller en prison quand on est complètement innocent est l’histoire d’un héros.”

Tate, qui aurait vécu en Roumanie depuis 2017, a déjà été banni de diverses plateformes de médias sociaux de premier plan pour avoir exprimé des opinions misogynes et des discours de haine.

