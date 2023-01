Andrew Tate doit comparaître devant un tribunal roumain pour faire appel de sa détention

BUCAREST, Roumanie – La personnalité controversée des médias sociaux Andrew Tate est attendue devant un tribunal roumain mardi pour faire appel de la décision antérieure d’un juge de prolonger sa période d’arrestation de 24 heures à 30 jours pour avoir fait partie d’un groupe criminel organisé, humain traite et viol.

Tous les quatre ont immédiatement contesté la prolongation de l’arrestation qui a été accordée aux procureurs le 30 décembre. Un document expliquant la motivation du juge pour la prolongation indique que “la possibilité qu’ils se soustraient aux enquêtes ne peut être ignorée” et qu’ils pourraient “quitter la Roumanie et s’installer”. dans les pays qui n’autorisent pas l’extradition.

Un verdict sur l’appel devrait intervenir plus tard mardi, a déclaré Eugen Vidineac, l’avocat roumain représentant la Tate, à l’Associated Press.

L’agence roumaine de lutte contre le crime organisé DIICOT a déclaré après les raids de fin décembre qu’elle avait identifié six victimes dans l’affaire qui ont été soumises par le groupe à “des actes de violence physique et de coercition mentale” et ont été exploitées sexuellement par des membres du groupe.